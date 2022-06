Hyundai main sponsor all’edizione 2022 Fuorisalone Milano. Alla Design Week elettrica Ioniq 5 protagonista nuovi stili vita

MILANO - Per Hyundai il design è da sempre un elemento chiave ed è per questo che dal 2011 la Casa automobilistica sudcoreana è main sponsor di Fuorisalone.it, l’evento che tradizionalmente fa da cornice tra il 6 al 12 giugno al Salone Internazionale del Mobile di Milano e alla Design Week. In occasione dell’edizione 2022, intitolata ‘Tra Spazio e Tempò, Hyundai interpreta perfettamente - con la sua presenza nell’ambito della mobilità ‘green’ e della trasformazione complessiva del modo di interpretare e utilizzare l’automobile - le rinnovate esigenze che si muovono su questi due assi, a partire da cui prendono forma i cambiamenti in atto nel mondo.

Lo dimostra, ad esempio, la nuova elettrica Hyundai Ioniq 5 che, accompagnando il nomadismo digitale come stile di vita sempre più diffuso, offre con lo spazio a bordo e la feature del sistema Vehicle to Load (che permette di ricaricare i propri device elettrici dallo smartphone al monopattino direttamente dall’automobile) rendono questo modello elettrico il perfetto #Officewithaview. Ioniq 5 è dunque un vero e proprio spazio di lavoro (ma non solo) sulle quattro ruote, che permette di spostarsi e rimanere sempre connesso, a emissioni zero, in una città dinamica e attiva come Milano durante la Design Week. Lo stile di questa modernissima Hyundai - capace di offrire nuove esperienze di mobilità - è quello di un crossover dalle linee pulite e affilate.

Un design già apprezzato a livello globale, come dimostrano i premi ai World Car Awards 2022 con i titoli di World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year. Ioniq 5 è il primo modello della linea dedicata ai veicoli elettrici di Hyundai, che entro il 2030 prevede di introdurre 17 modelli esclusivamente dotati di motore elettrico alimentato a batteria. Sotto il brand Ioniq, Hyundai introdurrà una gamma di auto elettriche che insieme a Ioniq 5, prevede la berlina Ioniq 6 basata sulla concept Prophecy e il suv di grandi dimensioni Ioniq 7, in programma per il 2024.