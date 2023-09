I cinesi si “presentano”, l’Oriente cambia passo. I brand più impegnati a farsi largo in Europa sono BYD e MG

MONACO DI BAVIERA - In occasione del Salone bavarese, meglio conosciuto come IAA Mobilty, tante le novità provenienti da marchi automobilistici cinesi. Dai Suv ai monovolume, senza tralasciare berline, crossover e citycar, dalla Cina l’offensiva è forte e interessante, l’elettrificazione ha di fatto avvantaggiato una tecnologia, quella oltre continente, già matura e collaudata. Riflettori puntati sulla BYD, realtà leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, che presenta sei nuovi veicoli elettrici e inedite tecnologie. La BYD Seal e la BYD Seal U si ispirano agli oceani, due veicoli che puntano sul comfort, prestazioni e sicurezza per conquistare il pubblico europeo. Il modello recentemente ha vinto il premio iF Design Award, una berlina che sfoggia linee dinamiche per un’impronta chiaramente sportiva e che utilizza la tecnologia Cell-to-body che integra la batteria nella carrozzeria, il tutto allo scopo di ottenere una rigidità strutturale elevata. La batteria denominata “Blade Battery” è da 82,5 kWh e ha un’autonomia di 520/570 km; due i livelli di allestimenti, Design a trazione posteriore e motore elettrico da 230 kW ed Excellence a trazione integrale e con potenza di 390 kW.

Anteprima europea anche per BYD Seul U, un Suv completamente elettrico. Offre versatilità e soluzioni intelligenti, può trasportare fino a 5 passeggeri senza per questo rinunciare alla sua capacità di carico, due i livelli di allestimento con cui sarà proposta sul mercato europeo: Comfort con batteria Blade da 71,8 kW e autonomia fino a 420 km e Design con batteria Blade da 87 kWh e autonomia fino a 500 km (ciclo WLTP). Si presenta come sub-brand della BYD anche un altro marchio cinese, la Denza, realtà che nasce dalla joint venture con Mercedes-Benz e che porta al debutto la possente Denza D9, un Suv capace di ospitare fino a 7 passeggeri.

Altro marchio con identità orientale è la MG Motor, realtà di proprietà della SAIC Motor, colosso cinese che nel 2005 decise di espandersi anche in Europa acquisendo inizialmente le tecnologie della Casa automobilistica britannica per poi rilevarne a tutti gli effetti l’intera proprietà. MG Motor presenta così all’IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera la Cyberster, un roadster completamente elettrico che segna il ritorno del brand inglese nel segmento delle auto sportive nell’anno del suo 100° Anniversario.

Debutta anche la variante più sportiva della MG4, la Power, configurazione top di gamma che abbina una potenza notevole (due unità elettriche per una potenza complessiva di 435 cavalli) alla trazione integrale. Immancabile un Suv alto di gamma, è l’MG Marvel R Electric in versione Performance, che si affida a tre motori elettrici e alla trazione integrale per sbaragliare la concorrenza europea. Tra i marchi di Pechino MG Motor è tra i brand che quest’anno è cresciuto di più, con oltre 100.000 unità vendute. La Dongfeng specializzata nella produzione di veicoli di grandi dimensioni, porta a Monaco la Forthing U-Tour V9 con alimentazione ibrida plug-in. La monovolume cinese è lunga 5,25 metri e ha un passo di circa 3 metri. Ha un frontale imponente e portiere scorrevoli ed è in grado di ospitare fino a 7 passeggeri (configurazione 2+2+3). Cuore di questo veicolo è un motore turbo benzina da 190 cavalli abbinato a un’unità elettrica per un’autonomia che supera i 1.200 km nel ciclo cinese CLTC. Il marchio Forthing a partire dal 2027 produrrà solo auto elettriche.

Altro brand cinese presente è la Xpeng, realtà che ha recentemente annunciato il suo piano strategico: approdare nel vecchio continente presenziando diversi mercati, tra cui Germania, Norvegia, Olanda e Svezia. Due i modelli in mostra, la P7 e la G9. Veicoli dall’aspetto molto europeo che saranno commercializzati in un futuro non lontano anche in Francia e Regno Unito, modelli che grazie all’accordo tra la Xpeng e la Volkswagen, nasceranno sulla piattaforma MEB. All’orizzonte una nuova collaborazione che vedrà la realizzazione di una nuova piattaforma specifica per veicoli elettrici da vendere principalmente sul mercato cinese. La Volkswagen investirà una consistente somma di denaro (oltre 700 milioni di dollari) per acquisire la Xpeng. La Leapmotor a Monaco ha portato un Suv, il C10, dall’aspetto moderno, un design concreto quanto attuale che ricalca nelle forme e proporzioni quelle delle più classiche Sport Utility Vehicle tedesche e italiane. La C10 sarà commercializzata in Europa unicamente con motorizzazione full electric e con architettura da 800 V. Due le versioni inizialmente commercializzate, con potenza rispettivamente di 170 e 250 kW.