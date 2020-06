Incentivi auto, più risorse per benzina, diesel ed elettriche ma governo ancora diviso: ecco la guida

Incentivi, la parola magica. Ma che, se mal usata, può creare problemi enormi ad un settore già al collasso. In un mercato in forte frenata, la sola speranza che stanno arrivando gli aiuti sotto forma di bonus e sconti, rallenta quella poca voglia che c’è di cambiare l’auto. Per di più, un bene costoso e impegnativo, che si affronta per necessità o perché si ha la mente sgombra da altre necessità più impellenti. Il solo miraggio dell’arrivo dei contributi può...

