Kia EV4, la berlina elettrica del futuro liberamente reinterpretata che sarà prodotta in Europa

La berlina non è morta, anzi ha ancora molto da dire, anche sui nostri mercati. Lo pensa la Kia che, in occasione dell’EV Day 2023 tenutosi in Corea del Sud, ha presentato la EV4, concept destinato a diventare realtà entro il 2025 entrando a far parte di una gamma elettrica in continua espansione.

La Kia EV4 è una berlina 4 porte lunga 4,6 metri, ma è ampiamente rivisitata nei concetti e nelle proporzioni, sfruttando tutte le possibilità concesse da una piattaforma elettrica nativa sofisticata come la E-GMP. Il muso infatti è corto e adunco, ancora più di quanto già visto sulla EV6 che invece ha chiaramente ispirato la forma della finestratura laterale. La maggior parte dello spazio, anche grazie al passo molto lungo, è data al corpo centrale, con un parabrezza e un lunotto molto inclinati e una coda ridotta ad un lieve accenno. Una volta si chiamavano due volumi e mezzo, gli anglofoni la definiscono una fastback.

La forma dei gruppi ottici riprende quanto visto sulla EV9 e vedremo ribadito sulla EV5 e anche sulla EV3, dunque fari sottili distribuiti tra i passaruota e il muso e luci posteriori che sottolineano le superfici scolpite in modo geometrico. Gli indicatori di direzione agli angoli superiori del lunotto ricordano quelli della Citroën DS 19 del 1955. L’obiettivo è avere, allo stesso tempo, un’aerodinamica molto favorevole insieme ad un abitacolo ampio ed accogliente. Il primo aspetto è essenziale per avere una maggiore autonomia e un baricentro più basso, foriero da sempre di un comportamento stradale e un comfort migliori.

Il secondo aspetto, oltre alle misure, può contare sul pavimento completamente piatto e sulle portiere che si aprono ad anta d’armadio senza il montante centrale. Il capo del design di Kia, Karim Habib, ha confermato che la versione di serie avrà portiere normali, ma non ha escluso che in futuro potrebbero esserci altre vetture che invece ne saranno fornite. L’abitacolo ha uno stile pulito, con colori tenui e realizzato con materiali riciclati, riciclabili e di origine biologica come lana, cotone, canapa, canna da zucchero oltre al Mycelium, derivato dalle radici dei funghi. Originali i microgetti sulla plancia che sostituiscono le bocchette distribuendo al meglio i flussi e integrandosi con l’illuminazione ambiente.

La Kia EV4 di serie debutterà nel 2025 e la sua produzione inizierà lo stesso anno presso lo stabilimento slovacco di Zilina. Una scelta che potrebbe apparire singolare visto che il mercato europeo sembra sempre più reticente alle berline, ma se i coreani hanno deciso così avranno le loro buone ragioni.