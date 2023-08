Lamborghini elettrica, il teaser del concept che sarà svelato domani alla Monterrey Car Week

La Lamborghini è pronta a svelare domani il concept che prefigura la sua prima elettrica il cui debutto è previsto per il 2028 e lo farai alla Monterrey Car Week, ovvero alla settimana che oramai contorna con un un’infinità di eventi il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach.

Al proposito, la casa di Sant’Agata Bolognese ha mostrato due teaser: una foto nella quale si intravvede il profilo del tetto della vettura e un filmato che termina con la vista del frontale in penombra con i fari accesi. Dal primo si capisce che sarà un’auto ovviamente super sportiva, ma non certo una due posti, dall’altra che sarà alta da terra, ma non troppo. Sono così confermate le anticipazioni fornite dalla stessa casa emiliana che parlano di una 2+2 facilmente utilizzabile anche nella vita quotidiana.

Tradotto: un crossover ad altissimo tasso di sportività che farà del quarto modello di Lamborghini un riferimento per prestazioni con lo stile inconfondibile delle auto del Toro, riprendendo stilemi classici e anche idee già viste su altri concept. Il profilo superiore infatti assomiglia a quello della Estoque, un concept di berlina 4 porte presentato nel 2008, ma con un cofano anteriore molto più corto. Questo grazie alla mancanza di un grosso motore a scoppio da ospitare e più in linea invece con le proporzioni tipiche delle Lamborghini, da sempre caratterizzate da un cofano molto corto e raccordato con il montante anteriore.

Il nuovo crossover 2+2 elettrico Lamborghini sarà basato sulla piattaforma SSP Sport sviluppata insieme a Porsche, una variante all’interno della famiglia SSP (Scalable System Platform) che il gruppo Volkswagen sta preparando per i propri modelli futuri e sarà caratterizzata da una batteria particolarmente sottile e potrà ospitare potenze fino a 1.250 kW. La nuova vettura segnerà inoltre un vero crocevia per Lamborghini: dal 2028 in poi infatti tutti i nuovi modelli potrebbero essere elettrici e sicuramente lo sarà la nuova Urus che debutterà nel 2029. Intanto i conti volano ed è stata già acquistata la produzione della nuova V12 ibrida plug-in Revuelto fino alla fine del 2024.

nei primi 6 mesi del 2023, il presidente Stephan Winkelmann ha definito possibile il raggiungimento del traguardo storico delle 10mila macchine mentre i ricavi sono saliti a 1,421 miliardi di euro (+6,7%) con un risultato operativo di 456 milioni (+7,2%) e return on sales del 32,1%. Numeri che sono destinati a crescere ulteriormente nel prossimo biennio con l’arrivo nel 2024 della sostituta della Huracàn, anche lei dotata di sistema di propulsione ibrido plug-in. A questo proposito, Winkelmann ha detto che investire nei motori termici diventerà sempre più difficile con l’avvicinarsi alla fine del decennio, ma anche che i carburanti sintetici sono un’opzione che Lamborghini sta vagliando da tempo.