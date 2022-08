Land Rover, al servizio della gente. La nuova Defender agli ordini della Guardia di Finanza

I fuoristrada Land Rover al servizio della collettività sono una storia trentennale in Italia che si rinnova con l’ingresso di 50 Defender 110 nella flotta della Guardia di Finanza. Con una cerimonia tenutasi nella sede del Comando Generale delle Fiamme gialle a Roma, il ceo di Jaguar Land Rover Italia Marco Santucci ha consegnato le chiavi dei nuovi esemplari al Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Greco. La Defender 110 è la versione più aggiornata del crossover del costruttore anglo-indiano.

Le nuove unità guideranno le Fiamme Gialle in due tipi di operazioni: 36 Defender 110 3.0 200Cv S - Mild Hybrid serviranno per il Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf), che svolge missioni di soccorso in montagna, protezione civile e tutela ambientale; altre 12 (stessa motorizzazione) verranno impiegate per i servizi di polizia. Entrambe vestono la tipica livrea in grigio antracite con gli inserti gialli, ma hanno allestimenti specifici per i reparti in cui saranno arruolate. Per esempio, le Defender per il soccorso alpino hanno i portasci sul tetto (configurazione invernale), lo spazio per la gabbia che trasporta i cani per le ricerche in caso di valanghe e il verricello elettrico anteriore, un Warn Zeon Platinum 10-S progettato per la Defender con forza di trazione massima di 4.536 kg e cavo di 24 metri.

La collaborazione tra il Land Rover e Guardia di Finanza inizia nel 1994 con una fornitura di Defender, Discovery e Freelander, ma già nel 1992 la GdF aveva deciso di utilizzare alcune Defender con funzioni di ricognizione e anti-speronamento. Anche grazie a questi mezzi il Corpo è intervenuto in circostanze come il terremoto dell’Aquila del 2009. Una Land Rover Defender soft top del Corpo fu anche usata da Papa Benedetto XVI per benedire le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo. Ci sono poi le collaborazioni con Polizia, Carabinieri, Protezione civile, Corpo forestale, Guardia costiera, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, la più recente, con l’Ingv, l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, che impiega i Defender hard top per affrontare gli spostamenti su terreni sconnessi e alture impervie, spesso non raggiungibili con altri mezzi. Inoltre, da quasi 70 anni, le Defender vestono la livrea della Federazione internazionale della croce rossa e della Mezzaluna rossa.

Nella cerimonia di consegna delle Defender 110 alla Guardia di Finanza il ceo italiano Santucci ha detto che Jaguar Land Rover è felice di «continuare questa ultradecennale collaborazione e di essere al fianco di chi, da sempre, è quotidianamente in prima linea su molteplici fronti e che, anche grazie ai nostri mezzi, è in grado di essere sempre al fianco degli italiani». Santucci ha però sottolineato che la Defender 110 non è solo per le forze dell’ordine: la versione aggiornata del fuoristrada di Land Rover strizza l’occhio a tutti gli automobilisti che amano i viaggi, gli spazi comodi a bordo, il design, la tecnologia e la sostenibilità. Già oggi la casa automobilistica propone versioni elettriche plug-in hybrid e mild hybrid e c’è da aspettarsi una spinta sull’acceleratore: l’obiettivo al 2030 è ridurre le emissioni di gas serra rispetto al 2019 del 54% per ogni Jaguar Land Rover lungo l’intera catena del valore, compresa una riduzione del 60% nella fase di utilizzo del veicolo.