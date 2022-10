Al Mauto ingegneri, designer e tecnici del “made in Torino”. Hanno fatto la storia dell’auto tra il 1965 e il 2000

TORINO - Oltre 80 tra ingegneri, designer e tecnici che hanno fatto la storia dell’ auto a Torino tra il 1965 e il 2000 si ritroveranno domani al Mauto, nella Sala 150, per ricordare gli anni in cui le vetture «made in Torino» primeggiavano rispetto alla concorrenza. Il promotore è Renzo Porro, già direttore Ingegneria Veicoli Fiat, poi cofondatore e socio di Kgr e Torino Vehicle Engineering e socio di Abacad. «Fra la Fiat 124 e l’Alfa Romeo 156 c’è stato tutto un mondo di automobili che hanno permesso di ottenere 9 volte il premio Car of the Year in Europa dal 1964 al 1998 grazie ai contenuti tecnico/economici dei nostri modelli. Una vettura del Gruppo Fiat premiata mediamente ogni meno di 4 anni fra i modelli presentati da più di 18 costruttori di autovetture. Secondo una suddivisione puramente aritmetica ce ne sarebbero toccati non 9 ma soltanto 2. Le nostre vetture, la nostra organizzazione e il mondo dell’ auto in Italia avevano qualcosa in più!» spiega Porro.