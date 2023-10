Mercedes-AMG, arriva dall’Italia il volante per simracing firmato Cube Controls

Un volante per Sim Racing che nasce grazie alla collaborazione con Mercedes-AMG, il Cube Controls è ergonomico, leggero e realizzato con materiali di qualità. Cube Controls si conferma così leader del mercato hi-end nel panorama internazionale Sim Racing, il progetto realizzato in partnership con Mercedes-AMG è innovativo e ambizioso. Un lungo lavoro d sviluppo comunicato due ani fa e che ha permesso alla Cube Controls di guadagnarsi la fiducia del Marchio della Stella a Tre Punte, visto il grande studio che sta dietro al lancio di questo nuovo volante per i giochi virtuali di simulazione automobilistica, Mercedes-Benz ha deciso di commissionare all’azienda sarda 55 esemplari diel volante da corsa, reale, per Mercedes-AMG GT Track Serie e GT. Fabio Roberto Sotgiu CEO di Cube Controls ha dichiarato: “La collaborazione con Mercedes-AMG è stata e continua a essere un viaggio adenalinico.

Grazie alla sinergia nata tra il nostro Lead Designer e Co-Founder Massimo Cubeddu e gli ingegneri di Mercedes-AMG, è stato possibile realizzare un volante per Sim Racing in grado di offrire un’esperienza di guida vicinissima alla realtà, senza comprometterne i alcun modo il design ricercato e l’ergonomia, tratti distintivi di Cube Controls”. Il volante Cube Controls x Mercedes-AMG GT Edition SIM Wheels è stato presentato lo scorso anno in anteprima assoluta al Sim Racing Expo di Norimberga. Sin dal suo debutto al grande pubblico, questo accessorio ha raccolto feedback molto positivi dagli appassionati di eSports ma anche dai piloti professionisti. Il volante Cube Controls x Mercedes-AMG GT Edition Sim Wheels è in vendita e può essere acquistato online o presso la rete di rivenditori ufficiali presenti in tutto il mondo.