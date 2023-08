Mercedes, arrivano in autunno le stazioni di ricarica. I primi Charging Hub saranno installati in Usa, Cina e Germania

STOCCARDA - L’infrastruttura di ricarica globale di Mercedes-Benz si allarga, verso l’obiettivo a lungo termine di creare più di 2000 charging hub con oltre 10.000 punti di ricarica entro la fine del decennio. La casa della stella aprirà infatti le sue prime stazioni di ricarica ad alta potenza questo autunno, attuando così i suoi piani di ampia portata per espandere la sua infrastruttura di ricarica. A partire da ottobre, i primi Mercedes-Benz Charging Hub entreranno in funzione ad Atlanta (Usa), Chengdu (Cina) e Mannheim (Germania).

Entro la fine del 2024, Mercedes-Benz intende espandere ulteriormente la propria rete di ricarica globale fino a raggiungere oltre 2.000 punti di ricarica ad alta potenza. Obiettivo dichiarato, quello di stabilire nuovi standard per una ricarica veloce, comoda e sostenibile dei veicoli elettrici. A seconda della regione, le stazioni di ricarica offrono attualmente una potenza di ricarica fino a 400 kW, fornita tramite i rispettivi sistemi di ricarica standard. Grazie a una gestione intelligente della ricarica, ogni veicolo può essere caricato alla sua potenza massima. In questo modo, i tempi di ricarica per i clienti si riducono al minimo.

Le stazioni di ricarica saranno situate nelle principali aree di traffico e in alcune concessionarie Mercedes-Benz. Per garantire la sicurezza, si prevede di dotare le stazioni di ricarica di telecamere di sorveglianza e, in alcuni punti, i pali della luce intelligenti offriranno non solo un’illuminazione adeguata, ma anche elementi Led funzionali che forniscono informazioni sulla disponibilità del punto di ricarica e sullo stato di ricarica del veicolo. L’apertura della rete di ricarica è prevista per automobilisti di tutti i marchi, mentre i clienti Mercedes-Benz godranno di vantaggi speciali, come ad esempio la possibilità di prenotare un punto di ricarica tramite il servizio Mercedes-Benz me Charge per ridurre i tempi di attesa. Con l’aiuto del sistema di navigazione Mercedes-Benz con Electric Intelligence, le stazioni di ricarica saranno integrate direttamente nella pianificazione del percorso per mostrare il modo migliore per ricaricare.

«Crediamo fermamente - ha dichiarato Franz Reiner, Ceo Mercedes-Benz Mobility AG - che la mobilità elettrica sia la chiave per un futuro sostenibile e a zero emissioni. Il nostro obiettivo è creare un’infrastruttura che offra ai veicoli elettrici opzioni di ricarica affidabili e semplici. In questo modo, sosteniamo attivamente la trasformazione verso la mobilità elettrica. Con la rete di ricarica ad alta potenza Mercedes-Benz, stiamo ampliando le opzioni di ricarica a livello globale e stabilendo nuovi standard nella ricarica dei veicoli elettrici».