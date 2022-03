Polestar Concept O2, la roadster elettrica in alluminio apre la strada ad una nuova generazione di auto sportive

Basata sul linguaggio stilistico e su diverse soluzioni costruttive della proposta Precept del 2021, la seconda concept car di Polestar - denominata O2 - è la visione del costruttore svedese per un’esperienza di guida “elettrizzante” che unisce tutti i vantaggi della mobilità a batteria con quella dei viaggi en plein air, ma anche un modo per distanziarsi dalla Casa madre Volvo. «Il concept O2 è l’auto simbolo del nostro marchio» - ha detto Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - ed apre uno spiraglio sulla porta segreta del nostro potenziale futuro. È infatti un assaggio di ciò che possiamo creare e progettare utilizzando il talento e la tecnologia che abbiamo internamente. Sembra incredibile: abbassare il tetto e non sentire il rumore del motore è la premessa per sensazioni mai provate». Questa innovativa ‘scopertà elettrica è stata sviluppata internamente dal team di ricerca e sviluppo di Polestar nel Regno Unito ed è basata su una piattaforma in alluminio incollato che deriva da quella della Polestar 5.

L’elevata qualità e la rigidità della piattaforma in alluminio sono mirate per ottenere una maggiore risposta dinamica, così come i piccoli angoli di rollio e l’elevato smorzamento dei movimenti del corpo vettura contribuiscono ad una sensazione di guida agile e diretta. »Polestar O2 è la nostra proposta per una nuova generazione di auto sportive - ha precisato Maximilian Missoni, head of design di Polestar - ed unisce il piacere della guida open top con la purezza della mobilità elettrica. Lo fa sbloccando un nuovo mix delle emozioni che si provano in un’ auto«. L’aspetto di Polestar O2 conferma come l’evoluzione del linguaggio di design della marca possa essere adattato a diversi stili di carrozzeria, mantenendo una forte identità comune. In questo caso la carrozzeria è bassa e larga con un assetto sportivo e un abitacolo 2+2 compatto. I minimi sbalzi e il passo lungo, incarnano le proporzioni di un’ auto sportiva classica ma con un tocco chiaramente moderno ed elettrico. Polestar O2 mostra anche i progressi nella sostenibilità e nella tecnologia. Un nuovo monomateriale termoplastico (poliestere riciclato) è l’unico materiale utilizzato per tutti i componenti morbidi degli interni: schiume, adesivi, fibre a maglia 3D e pannelli laminati in tessuto non tessuto.

Una soluzione che semplifica il riciclaggio ed è un passo significativo verso una maggiore circolarità, riducendo al contempo peso e sprechi. In un mondo sempre più guidato dai social media, Polestar O2 porta con sé anche una innovazione tecnologica destinata a creare immagini e video durante i viaggi. L’ auto è infatti dotata di un drone autonomo integrato per riprese video. Sviluppato in collaborazione con Aerofugia Hoco Flow, il drone può essere utilizzato mentre l’ auto è in movimento ed è alloggiato in un vano dietro ai sedili posteriori in corrispondenza di un’area ‘calmà. In quel punto la pressione negativa consente il decollo e l’atterraggio in modalità autonoma fino a 90 km/h.