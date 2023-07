Porsche, momento magico non-stop: +26,8% nei primi 5 mesi dell’anno. E nel 2030 la gamma sarà per l’80% elettrica

Porsche Italia propone la nuova Cayenne con prezzi (IVA compresa) a partire da 92.837 euro (da 96.985 per la Coupé). La Cayenne E-Hybrid è disponibile a partire da 107.433 euro (la Coupé da 110.483) e la Cayenne S da 111.726 euro (la Coupé da 117.094). L’equipaggiamento di serie include i cerchi da 20”, i fari a LED con tecnologia Matrix, il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori, il sistema di assistenza al parcheggio con retrocamera e la vaschetta per smartphone con ricarica induttiva fino a 15 watt. Prime consegne a luglio.

L’arrivo della nuova Porsche Cayenne coincide con un momento molto positivo per il marchio tedesco, che nel 2022 ha piazzato in Italia (3° mercato per Porsche dopo Germania e Uk) 7.282 unità, con una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Un trend superiore a confronto del mercato globale della Casa tedesca, che nel 2022 ha registrato una crescita del 3%. Nei primi 5 mesi 2023 Porsche ha immatricolato in Italia 3.350 unità (contro le 2.648 del 2022) con una crescita media del 26,8% (+30,92% nel solo mese di maggio).

Porsche ha annunciato che entro il 2030 verrà raggiunta la “carbon neutrality”, ovvero la neutralità in termini di anidride carbonica sull’intera catena del valore. “Centreremo l’obiettivo riducendo sistematicamente le emissioni di CO2”, ha dichiarato il Ceo Oliver Blume, specificando che già nel 2025 la metà delle consegne globali dovrà essere elettrica e che nel 2030 dovrà esserlo l’80% della gamma. Nei piani a breve termine ci sono la Macan full electric (tra fine 2023 e inizio 2024) e la 911 ibrida.