Renault al Goodwood Festival in versione elettrificata. All’evento anche la R5 Turbo 3E guidata da Yvan Muller

GOODWOOD - Renault ha deciso di presentarsi al Goodwood Festival of Speed puntando su una selezione di auto elettrificate. Giunta per la prima volta nel Regno Unito, la Renault R5 Turbo 3E, guidata da Yvan Muller, mostrerà infatti le sue credenziali motoristiche sulla cronoscalata lunga 1,86 km per i quattro giorni dell’evento. Caratterizzata da carrozzeria rastremata in fibra di carbonio, pneumatici slick tipo racing e un’aerodinamica aggressiva, la R5 Turbo 3E rende omaggio alla R5 Turbo 2 rally-ready che, quest’anno, compie 40 anni. La vettura nata per il drifting, è dotata di due motori elettrici posteriori che erogano una potenza di 380 cv e una coppia di 700Nm. A Goodwood, lo stand Renault ospiterà Renault 5 Prototype che anticipa il lancio, nel 2024, della Renault 5 Electric. Nello stand sarà affiancata, per un altro esordio nel Regno Unito, dalla Renault 4Ever Trophy, versione robusta e pronta per l’avventura della Renault 4, che riprende la versatilità dell’originale, adatta sia per le strade urbane che per quelle rurali.

Lo stand ospiterà anche due concept-car, ovvero la Renault 5 Diamant è l’interpretazione restomod del designer francese Pierre Gonalons della classica berlina Renault 5, dotata di propulsore 100% elettrico, vernice satinata e fari simili a gemme. Elettrico è anche il modello Mute the Hot Rod, sempre esposto a Goodwood, ispirato alle hot rod da record degli anni 1940 e basato sulla Renault Mt del 1924. Tornando al presente, Nuovo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, è in questi giorni a disposizione dei visitatori affinché possano sperimentare di persona le proporzioni dell’abitacolo, il comfort alto di gamma e l’esperienza digitale premium nello stand Renault. Disponibile alla vendita, Austral E-Tech Full Hybrid mostrerà le sue qualità di SUV sportivo e tecnologico cimentandosi nella cronoscalata per tutto il weekend.

Nella famosa Electric Avenue di Goodwood, Renault è stata invece invitata ad esporre Megane E-Tech Electric. Quest’area dedicata, ora diventata un appuntamento fisso dell’evento, funge da vetrina per le ultime novità elettrificate ed è qui che i visitatori potranno imparare tutto su Megane E-Tech Electric, dall’autonomia di circa 450 km alla scelta di opzioni di acquisto e abbonamento a prezzi accessibili.