Rinnovo parco circolante: tanti pronti a sostituire vetture datate con auto usate di nuova generazione. Diesel resta la scelta preferita

Gli italiani per la scelta della propria auto non hanno dubbi e preferiscono l’usato, soprattutto per la possibilità di avere una vettura con dotazioni maggiori o di segmento superiore, mantenendo lo stesso budget. Secondo l’ultimo Osservatorio di AutoScout24, il 2021 è stato un anno positivo per il settore delle auto di seconda mano, cresciuto del 13,2% rispetto al 2020, e sembra che anche il 2022 possa proseguire con il segno più. Una partita che si giocherà anche a fronte di nuovi incentivi, sia per il nuovo sia per l’usato, aspetto fondamentale che potrebbe convincere i consumatori ancora indecisi a sostituire la propria auto con vetture più green.

Ma quando si parla di rinnovo del parco circolante e di vetture green, non bisogna pensare solo all’elettrificazione. L’usato può contribuire sensibilmente allo svecchiamento del parco circolante, considerando che nelle strade circolano vetture datate mentre sul mercato digitale c’è una vasta offerta di vetture tradizionali di nuova generazione, come le Euro 6. Chi è attualmente alla ricerca di un’auto di seconda mano, infatti, sostituirebbe l’attuale vettura, che ha in media circa 11,6 anni (per il 42% supera i 15), con una di 5,9 anni, che ha un impatto sull’ambiente decisamente minore.

E per quanto riguarda le alimentazioni? Se nel nuovo le auto elettriche e ibride rappresentano una quota importante, le intenzioni di acquisto per il 2022 di auto usate vedono primeggiare ancora una volta le auto diesel (56%) e benzina (34%). Eppure, secondo la ricerca di AutoScout24, l’interesse tra chi cerca auto usate sta crescendo (9%), un segnale importante che dimostra come anche nell’usato stia nascendo un mercato interessante per le auto ibride ed elettriche.

L’indagine pone l’attenzione anche su aspetti come il budget a disposizione per l’acquisto di un’auto nel 2022, i modelli cercati e le funzionalità o gli accessori che non possono assolutamente mancare. Partiamo dal budget. In media prevedono di spendere 18.900 euro, che variano dai 12.800 euro dei neopatentati ai 21.000 euro dei 35-44enni. Un importo che sale fino a 26.000 euro se si sceglie una vettura ibrida o elettrica.

Non ci sono grandi novità sul fronte dei modelli. Anche quest’anno i SUV, crossover e fuoristrada, sono preferiti dal 36% del campione. Seguono le berline (21%) e le station wagon (15%).

Sorpresa invece sul fronte delle funzionalità e degli accessori, dove si preferiscono il livello di comfort e di protezione rispetto all’estetica. I dispositivi preferiti sono quelli sulla sicurezza attiva (indicati dal 70% degli intervistati), il cambio automatico e il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.). Solo per un terzo degli utenti sono una priorità gli elementi estetici come i cerchi in lega o il tetto panoramico.

Una curiosità. Tra i modelli più richiesti su Autoscout24 nel 2021 troviamo in assoluto la Golf, mentre tra le ibride la Toyota Yaris e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Ultimo capitolo, ma che sta avendo un impatto importante sul settore del nuovo, riguarda la crisi dei microchip, che ha spinto molti acquirenti (due su dieci) a cambiare decisione e a rivolgersi al mercato dell’usato per l’acquisto della propria auto. Questo ha fatto aumentare i prezzi delle auto in vendita, cresciuti del 7% se si considera l’intero 2021 rispetto al 2020, ma che arriva fino al 21% se si guarda al prezzo medio registrato a dicembre 2021 rispetto a un anno prima.