Škoda, aumenta la produzione della Karoq. Il Suv compatto sarà prodotto anche in Russia

MLADA BOLESLAV – Non c'è due senza tre per Skoda. Il costruttore della Repubblica Ceca ha deciso di produrre il Suv compatto Karoq anche in Russia. Lo stabilimento di Kvasiny, che opera nell'ambito della joint venture del gruppo Volkswagen con la Gaz, si aggiunge così a quelli di Mlada Boleslav e di Ningbo, in Cina. Non solo: con l'autunno del prossimo anno, la Karoq verrà fabbricata anche a Bratislava, in Slovacchia, il sito che attualmente “sforna” la variante elettrica della più compatta delle auto di Skoda, la Citigo e iV.

La casa della Freccia Alata, che ha come obiettivo di 2 milioni di veicoli commercializzati l'anno (lo aveva anticipato il Ceo Bernhard Maier in occasione della presentazione della nuova Octavia, la best seller di Skoda), intende così venire incontro alla crescente domanda del modello. La Karoq è stata consegnata nel corso del 2019 in 138.000 unità. «Dal lancio a fine 2017, la domanda di Karoq ha costantemente superato la nostra capacità produttiva», ha sintetizzato Michael Oeljeklaus, membro del board per la Produzione e la Logistica.

Oltre due anni dopo il lancio, avvenuto nell'autunno del 2017, il suv da quasi 4,4 metri di lunghezza è stato prodotto in 250.000 milioni di esemplari. I volumi sono in aumento in Europa e tengono anche in Cina. In Italia, la Karoq è arrivata nel gennaio del 2018. La gamma è stata ampliata nel corso di quest'anno con le nuove versioni Sportline e Scout e con ulteriori motorizzazioni a benzina.

In una nota, la filiale nazionale del costruttore della Repubblica Ceca rende noto che le inedite unità (i Tsi da 1.0 litri da 115 cavalli e da 1.5 litri da 150) valgono un terzo dei volumi: «Un dato quasi doppio rispetto alla media del segmento di riferimento», si legge nel comunicato. L'interesse dei clienti italiani verso il cambio automatico è in forte crescita: la trasmissione a doppia frizione Dsg disponibile sia sul millecinque benzina sia sui motori turbodiesel Tdi è stata scelta da quasi due su tre (58%).