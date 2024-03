Škoda Epiq, il Suv elettrico da città arriverà nel 2025. Autonomia di oltre 400 km e prezzo base di circa 25 mila euro

Škoda Auto presenterà un city Suv 100% elettrico nel 2025, nel frattempo ne ha reso noto il nome, Epiq, e ne ha mostrato il design. In un corpo vettura dalla lunghezza di 4,1 metri sfoggia il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid che combina aspetto robusto, funzionalità e autenticità. Il frontale mette in evidenza il Tech-Deck Face in nero lucido, una reinterpretazione moderna della calandra Škoda; la vista laterale è caratterizzata da un’alta e ampia linea tornado che separa visivamente la vetratura dal resto della carrozzeria; mentre al posteriore il robusto paraurti richiama quello anteriore.

L’abitacolo, che riprenderà lo stile esterno traslandolo all’interno, offrirà spazio a cinque persone ed avrà un bagagliaio con una capacità di carico che arriverà fino a 490 litri. Un’auto furba e pratica, dunque, con un’autonomia superiore ai 400 km, ed un prezzo che partirà da 25.000 euro, per rendere più accessibile l’auto elettrica a clienti di conquista. Sarà realizzata a Pamplona, in Spagna, come progetto congiunto di sviluppo e produzione del brand group core di Volkswagen: Škoda, Cupra e Volkswagen.