Sportequipe 8, aspirazioni premium. È l’auto più potente e tecnologicamente avanzata dell’intero Gruppo DR

La Sportequipe 8 è l’auto più potente e tecnologicamente avanzata dell’intero Gruppo DR, ma è anche – oseremmo dire a dispetto delle origini cinesi – un’auto in grado di assicurare interni comodi, spaziosi, eleganti, persino lussuosi, e dotazioni piuttosto ricche, capaci di ridurre le distanze (non di colmarle del tutto) da concorrenti blasonati che presidiano la parte alta del segmento D, quello dominato da modelli che rispondono ai nomi di Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, BMW X3, Volvo XC60. Insomma, il meglio del mercato.

Il design è gradevole, caratterizzato da un profilo muscoloso e da un frontale imponente (forse anche troppo) che guadagna una certa sportività con i fari a Led sottili, la griglia divisa in quattro sezioni e le grandi prese d’aria sistemate alle estremità. Nonostante le dimensioni vicine ai cinque metri la linea di fiancata si sviluppa in armonia con il tetto leggermente spiovente, che pure contribuisce a dare una certa sportività all’insieme. Nel discorso rientra anche il disegno dei cerchi ruota da 20 pollici, decisamente in linea con il rango della vettura.

Apprezzabili, negli interni, la qualità dei materiali e la cura messa nei dettagli. Anche se abbondano i tasti fisici su plancia e volante multifunzione (tra questi figura pure il comando per la scelta delle modalità di guida) l’abitacolo è tecnologico e all’avanguardia. Sul tunnel centrale si fa notare un’originale leva del cambio che comanda la trasmissione automatica CVT a tre marce, mentre la plancia esibisce, sul fronte dell’infotainment, un doppio schermo tramite il quale si accede al quadro strumenti digitale e al sistema multimediale. Un terzo display è dedicato alla gestione del clima e non mancano le prese USB, due avanti e una dietro.

I sedili anteriori sono regolabili elettricamente in sei posizioni diverse e rivestiti in pelle pregiata e alcantara. Alle spalle di guidatore e passeggero le file di sedili sono due (3 posti+2), ovviamente ripiegabili. Se si abbattono i tre sedili centrali (60/40) e i due posteriori si arriva a una capacità di carico di 2.101 litri.

E’ stato anticipato dalla Casa che l’equipaggiamento di serie sarà molto ricco, ma al momento non è stato ancora definito. Di certo comprenderà anche il tetto panoramico in vetro con tettuccio apribile elettricamente, quattro telecamere per visibilità a 360 gradi, cruise control e sistema di controllo automatico per salite e discese ripide su fondi scivolosi. Nei piani anche una dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come il controllo di corsia e dell’angolo cieco e la frenata automatica d’emergenza, ma al momento non sono state prese decisioni definitive su cosa e quanto verrà fornito di serie o inserito tra gli optional a pagamento (per ora solo un wrapping satinato opaco e un tetto nero lucido, con prezzi tra 2.000 e 2.500 euro).