Pirelli Cinturato All Season SF3, eletto il miglior pneumatico quattro stagioni per la frenata combinata su asciutto, neve e bagnato

Il Pirelli Cinturato All Season SF3 è stato eletto il miglior pneumatico quattro stagioni da due riviste di settore, la tedesca Auto Bild Sportscars e l’italiana alVolante, che hanno confrontato i principali prodotti sul mercato all season. Il pneumatico Pirelli è risultato il più sicuro sia su asciutto sia su bagnato, ottenendo giudizi molto positivi anche nel comportamento su neve.

Nella prova di Auto Bild Sportscars, su asfalto bagnato il Cinturato All Season SF3 si è dimostrato “esemplare” nella resistenza all’aquaplaning e nella manovrabilità sia su rettilineo, sia in curva. Su asciutto è risultato il migliore per frenata, handling, risposta di sterzo e resistenza al rotolamento. Ottimi risultati anche su neve dove, scrive Auto Bild Sportscars, con il pneumatico Pirelli “si viaggia sempre in modo sicuro anche ad alte velocità”. Continua la rivista tedesca: “il nuovo pneumatico quattro stagioni ha caratteristiche di guida convincenti in tutte le condizioni meteo”. La rivista alVolante conclude così la comparativa: “a distinguersi sono le Pirelli Cinturato All Season SF3, che hanno svettato sul bagnato e nelle frenate su asciutto”.