Citroën Ami Buggy: il divertimento prosegue anche sullo sterrato

Alcune auto sono divisive, o le si odia o le si ama. È il caso della Citroën Ami: il quadriciclo elettrico che dal 2020, anno del suo lancio, ha reinventato la mobilità individuale urbana. Dotato di una spiccata personalità, la vettura del Double Chevron ha letteralmente conquistato il traffico delle nostre città. La sua praticità, oltre la possibilità di guidarla già a partire dai 14 anni con la patente AM, ha notevolmente allargato la platea dei potenziali clienti. Il successo dell’Ami si può riassumere con le oltre 40.000 unità vendute in meno di tre anni.

Spinti dall’entusiasmo, in Citroën hanno quindi voluto realizzare una versione off-road della piccola vettura. Anche la Ami Buggy ha confermato appieno i risultati: i primi 50 esemplari sono stati venduti, attraverso il sito ufficiale, in meno di tre minuti e i successivi 1000 andati a ruba in appena dieci ore. Ma cosa rende così speciale la Ami? Sicuramente la sua praticità d’uso e facilità con cui si destreggia nel traffico, senza tralasciare la comodità nel poter accedere nelle ZTL e parcheggiarla in prossimità del proprio luogo di lavoro.

Tutte caratteristiche confermate anche dalla Ami Buggy che ora acquisisce un carattere più forte grazie all’allestimento off-road. A risaltare è la colorazione verde Kaki, con paraurti e passaruota in plastica nera, oltre a finiture giallo acido e i cerchi dorati da 14”. Ulteriore tocco di stile la capote in tela e lo spoiler posteriore. A mancare sono invece le portiere sostituite da delle barre anti intrusione e, in caso di intemperie, da rivestimenti in materiale plastico trasparente per proteggere gli occupanti.

Gli interni, seppur spartani, offrono ampio spazio per due persone adulte. Oltre al classico supporto per smartphone e al gancio per la borsa, l’allestimento Buggy prevede anche un altoparlante Bluetooth “Ultimate Ears Boom” integrato nella plancia e amovibile, oltre ad una pratica borsa posizionata al centro del volante per riporre piccoli oggetti.

Seppur breve, l’esperienza di guida sui saliscendi della cittadina di Maffliers, situata a nord di Parigi, si è rivelata tanto coinvolgente quanto divertente. La Ami Buggy riesce a regalare degli attimi di spensieratezza e di divertimento, la sensazione è quella di guidare un go-kart tanto che al termine della prova si scende dalla vettura con un bel sorriso. Anche il limite dei 45 km/h non è un problema, poiché la sensazione di velocità viene ampliata proprio dall’assenza delle portiere.

Il motore elettrico da 6 kW, abbinato alla massa contenuta del quadriciclo, permette accelerazioni di tutto rispetto. Agile e scattante, la Ami Buggy riesce a destreggiarsi con disinvoltura anche nelle curve più strette. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh garantisce un’autonomia di 75 km e si ricarica in sole tre ore con una presa elettrica standard da 220 Volt. Considerando il prezzo di acceso appena superiore ai 6.000 euro, grazie agli incentivi, la Ami Buggy può risultate la scelta ideale per gli spostamenti cittadini anche con piccoli tratti sterrati.