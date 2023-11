Mercedes AMG A45S, test in pista a Imola. La compatta ad alte prestazioni protagonista sul circuito romagnolo

Gare di accelerazione, un tour nella panoramica campagna romagnola e giri in pista con istruttore al fianco. Sono solo alcune delle attività svolte nell’ultima edizione dell’AMG Performance Day, tornato all’autodromo di Imola dopo il pieno di pubblico del 2022. Nell’edizione di quest’anno, appassionati, clienti e Vip del mondo sportivo Mercedes, hanno potuto vivere un’esperienza a bordo di uno dei prodotti di punta più recenti lanciati nel 2023 come la AMG SL. La roadster della Stella, presente nelle due versioni SL43 e SL63, è stata protagonista di un tour a cielo aperto tra le colline romagnole attorno al circuito, dove invece sfrecciavano altre creature di Affalterbach, come la pepatissima Mercedes-Amg A45S.

Non è certo l’ultima arrivata, ma resta al vertice nel segmento delle berline compatte ad alte prestazioni grazie alla raffinatezza telaistica e meccanica da sempre riconosciuta alla quarta generazione di Classe A, la W177. Gran parte del merito è del benzina quattro cilindri turbo 2.0 litri con la potenza specifica più elevata in assoluto: 421 CV a 6.750 giri/min e 500 Nm di coppia. Viene scaricata sulla trazione integrale in tutte le modalità di guida ad eccezione della “Drift”, che permette di inviare tutta la coppia al retrotreno attraverso un differenziale a controllo elettronico per restituire le sensazioni di una trazione posteriore pura. A controllo elettronico c'è anche l'assetto, mentre il telaio irrigidito e l’impianto frenante potenziato, all’interno dei cerchi sportivi da 19 pollici, completano l’opera.

In pista non è concesso il divertimento in modalità “Drift”, ma utilizzando “Race”, che asseconda la massima pulizia di guida, abbiamo potuto scoprire quanto la Amg A45S si trovi a suo agio in un tracciato veloce e difficile come quello di Imola. Usciti dai box, il cambio doppia frizione ad otto rapporti 8G-DCT inizia a scandire rapidamente l’ascesa del 4 cilindri verso la prima staccata del Tamburello, digerita facilmente come la successiva variante Villeneuve. Ma il meglio lo offre nel tratto più tecnico che passa per Tosa, Piratella e Acque Minerali, dove l’anteriore entra preciso ed il perfetto equilibrio consente di aprire il gas rapidamente per sfruttare la trazione integrale. Solo nei due brevi allunghi che precedono la Rivazza, come nel rettilineo principale, si avverte la differenza con le Amg spinte dal V8 biturbo, peraltro compensata da una agilità impareggiabile. Il prezzo di Mercedes-AMG A 45S 4MATIC+ parte da 68.182 euro.