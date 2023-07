Più essenziali e più accattivanti, ora le Dacia diventano Extreme

CHAMPOLUC - Essenziale non è poco. Essenziale è quello che serve veramente, è tutto ciò che si rivela utile. Le auto Dacia sono la sintesi perfetta di questo concetto. In una Dacia trovi tutto quello che ti aspetti di trovare, tutto il necessario per spostarti, viaggiare, vivere in piena libertà. Non trovi il superfluo, quello che, generalmente, più che utile, serve a gonfiare i prezzi di listino. Rosa Sangiovanni, direttore marketing di Dacia Italia lo ha detto con chiarezza: “L’essenziale è la nostra arma vincente. Chi compra Dacia vuole il necessario, quello che serve veramente”. E così, portando avanti con decisione questi concetti, la gamma si è affermata ed evoluta; è cresciuta e ora si presenta sul mercato con numeri interessanti. Nel mercato auto, Dacia si posiziona al 6° posto con una market share del 5,6%; nel mercato auto a privati in crescita del 10%, Dacia accelera crescendo del 23% e confermando il proprio business model con il 95% di vendite su questo canale. Dacia si afferma inoltre come il Brand più venduto nel mercato auto privati con 43.855 immatricolazioni nel primo semestre 2023 e segna una market share storica del 9,7%. Senza parlare del fatto che nel segmento Gpl i modelli Dacia sono i più venduti.

Insomma quel percorso iniziato nel 2021 con il piano strategico costruito insieme alla Casa madre Renault è definito come Renaulution, sta avendo successo al punto da far ripetere oggi che “Si tratta di una vera pietra miliare che consente a Dacia di esprimere tutto il suo potenziale, creando una nuova spinta commerciale e d’immagine”.

E il futuro? Dacia oggi si trova esattamente a metà strada del piano strategico e punta sul “Best Value for Money”. Insomma si impegna a fornire ai clienti, automobili cool ed essenziali che allo stesso tempo rappresentino il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. Su questo percorso ecco le versioni Extreme che abbiamo provato in Val d’Aosta. Si tratta di rielaborazioni top di gamma che accentuano ulteriormente lo spirito libero di Dacia. Colori inediti, finiture color rame, motivi decorativi ‘topografici’ sono gli elementi principali che caratterizzano il design delle versioni Extreme. I Colori inediti che si aggiungono a quanto disponibile in gamma sono il Verde Oxide per Sandero Stepway, Duster, Jogger e il Blu Ardesia per Spring. Le finiture color Rame, appositamente sviluppate per i modelli Dacia Extreme le troviamo su calotte dei retrovisori, coprimozzo, logo Dacia sul portellone del bagagliaio, su pannelli delle porte e profilo delle bocchette di aerazione. I motivi decorativi ‘topografici’, che fanno riferimento alle curve altimetriche delle cartine militari, si notano sulle protezioni laterali e sulle porte anteriori di Spring, Sandero Stepway e Jogger Extreme, nonché sui montanti delle porte di Duster Extreme e sulle soglie porta e tappetini in gomma all’anteriore e posteriore (compresa la terza fila su Jogger, solo all’anteriore su Spring). I cerchi in lega Nero Lucido li troviamo da 16” su Sandero Stepway e Jogger, da 17” su Duster. L’emblema Dacia Link goffrato è presente sui sedili anteriori.

La gamma Extreme, oltre alle personalizzazioni di design che la contraddistinguono, offre elementi funzionali che le consentono di accentuare ancora di più lo spirito outdoor della Marca. Per la prima volta viene proposto sulle versioni Extreme di Sandero Stepway, Duster e Jogger, Il nuovo tessuto MicroCloud lavabile e appositamente sviluppato per opporre una buona resistenza alle aggressioni esterne (macchie, strappi, ecc.) e offrire grande facilità di pulizia.

Altra importante novità presente Sandero Stepway Extreme e Jogger Extreme è il sistema Extended Grip proposto di serie. Questo sistema consente ad un veicolo a due ruote motrici di affrontare tratti di strada molto innevati o molto fangosi. Questa soluzione intelligente, che si attiva tramite un pulsante sulla consolle centrale, adatta il funzionamento dell’ESP (Electronic Stability Program) e dell’ASR (Anti-Slip Regulation) per consentire una maggiore aderenza sulle superfici mobili. L’iconico Duster rimane invece fedele, anche nell’allestimento Extreme, alla trasmissione 4x4, che ha già dimostrato quanto vale anche nei terreni più duri. Infine c’è Pack Sleep che si propone come una soluzione pratica e semplice permettendo di trasformare tutte le versioni di Jogger in una vera e propria camera da letto. Il Pack Sleep consiste in una struttura di legno, adatta alle dimensioni del bagagliaio di Jogger, che si apre in meno di 2 minuti per formare un grande letto matrimoniale con tanto di materasso. Lo spazio per dormine è particolarmente generoso: 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm.

La struttura del Pack Sleep pesa solo 50 kg, per cui, se necessario, può essere facilmente rimossa dall’auto. Sono disponibili ulteriori accessori che ottimizzano il comfort di utilizzo: tendine oscuranti per tutti i finestrini dell’auto e una tenda esterna da collegare al posteriore di Jogger per un alloggio più spazioso. Il Pack Sleep ha un prezzo di listino pari a 1.500 euro, se ordinato insieme a un Jogger nuovo e 1.991euro se ordinato come accessorio in post-vendita. Le tendine oscuranti sono disponibili come accessorio a 220 euro e la tenda a 433 euro. E già che parliamo di euro, vediamo i prezzi delle auto. Sandero parte dai 15.200 euro nella versione Essential e arriva ai 18.600 euro della versione Extremecon motore da 110 cavalli; il Duster dai 17.750 ai 25.050 di Extreme; Jogger da 17.800 euro a 25.550 della versione ibrida a sette posti. Attenzione, non chiedete sconti, Dacia è chiara anche in questo: non li fa.