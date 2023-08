Zeekr 001, al volante dell’elettrica da viaggio dallo stile tradizionale che guarda al futuro della mobilità

GOTEBORG – Un’automobile come una volta, ma che nasce quasi dal nulla e guarda al futuro. La Zeekr 001, un nome difficile da ricordare e un numero quasi da agente segreto per il primo modello del marchio premium di Geely, una galassia che si espande sempre di più anche in Europa, dove le Zeekr sono disegnate e progettate, anche se la loro storia strategica e commerciale nasce in Cina solo nel 2021 dove hanno già raccolto oltre 100mila clienti e sono ovviamente costruite.

La Zeekr 001 è a prima vista una berlina fastback, quella che una volta si definiva a due volumi e mezzo anche in Zeekr preferiscono definirla una shooting brake. Opinioni e questioni nominali a parte, il colpo d’occhio è quello di un’auto che guarda alla tradizione, con un tocco di sportività e che non dimentica le esigenze di praticità. È lunga 4.955 mm e manca un solo millimetro ai tre metri di passo e altrettanto ai 2 metri di larghezza. I più attenti riconosceranno una evidente somiglianza nel frontale con le Link&Co., talmente sfacciata da non poter essere casuale, quasi per stabilire un legame stilistico con uno dei marchi del gruppo. Sofisticato il gruppo ottico posteriore unico, sia nelle forme sia nella combinazione interna. Le ruote sono montate su cerchi da 21” o 22” e l’aerodinamica è eccellente: il cx è solo di 0,23.

Le logiche di gruppo riguardano anche e soprattutto a base tecnica di partenza come la piattaforma SEA, molto flessibile al punto da essere già utilizzata su altre vetture del marchio come la Volvo EX30 e la Smart #1 nonché le altre Zeekr come il van 009 e la nuovissima X. La struttura è un mix di acciaio e alluminio che nella parte bassa custodisce la batteria da 100 kWh di capacità per tutte le versioni. La produce la CATL con celle sono NMC e struttura cell-to-pack, ovvero senza moduli per avere una maggiore densità d’energia. Si ricarica in corrente alternata fino a 22 kW e in corrente continua a 200 kW per un’autonomia che varia da 620 km per la versione a motore posteriore da 200 kW e 343 Nm ai 580 km di quella a doppio motore a trazione integrale da 400 kW e 686 km. In Cina ci sono anche una versione con batteria da 86 kWh e un’altra da ben 140 kWh che promette un’autonomia di 1.000 km. Di pregio anche le sospensioni: pneumatiche a controllo elettronico con quelle posteriori del tipo multilink.

La Zeekr 001 offre il meglio di sé sicuramente all’interno, innanzitutto per la qualità percepita e il notevole spazio offerto, in particolare per chi siede dietro, degno di una limousine. Il bagagliaio da 539 litri può essere ulteriormente ampliato. Ovviamente digitale la strumentazione, servita da un’elettronica di bordo dotata di processore Qualcomm Snapdragon 8155 con 16 GB di RAM e 128 GB di memoria e software proprietario aggiornabile over-the-air. Lo schermo centrale è da ben 15,4” e ce n’è anche uno posteriore da 5,7”. Sono aggiornabili anche i dispositivi di assistenza sviluppati insieme con la specialista Mobileye, dotati di un processore EyeQ5H di nuova generazione e 20 volte più veloce, per una potenza di calcolo pronta a livelli di guida autonoma superiori all’attuale, e 28 sensori tra cui ultrasonici fino a 250 metri e telecamere grandangolari ad alta risoluzione (8 MP) con un raggio di azione di 600 metri.

Il posto guida della Zeekr 001 è comodo e avvolgente, ci sono solo cinque pulsanti al centro sulla consolle e si è cercato si semplificare al massimo anche il volante. Oltre alla strumentazione in plancia, c’è anche l’head-up display e la vettura si avvia senza pulsante. Gli unici comandi sul tunnel sono una manopola e una piccola leva per la trasmissione. Abbiamo avuto la possibilità di provare la Zeekr 001 sulle strade svedesi nella versione più potente con doppio motore che dichiara uno 0-100 km/h in 3,8 secondi. La trazione integrale è a innesto automatico in 4 decimi di secondo altrimenti la vettura marcia con il solo motore posteriore per aumentare l’autonomia. La Zeekr 001 è soprattutto una vettura molto comodo ed è molto scattante, anche troppo visto che la risposta all’acceleratore, dopo una leggera attesa è veemente scatenando istantaneamente ed interamente i 686 Nm di coppia dei due motori sincroni a magneti permanenti.

Un comportamento più da sportiva che dall’auto da viaggio che la Zeekr 001 vuole essere. Questione di software alla quale gli uomini della Zeekr stanno già lavorando e che potrà essere affinata anche successivamente, grazie agli aggiornamenti in remoto. Allo stesso modo, c’è ancora da lavorare sulla sensibilità dello sterzo e sulla risposta del pedale del freno con un impianto che ha una potenza adeguata alle prestazioni e al peso di una vettura che dichiara 2.350 kg. Se è vero che Zeekr vuole rivolgersi di più verso coloro che guidano ancora grosse vetture dotate di motori diesel è bene prestare attenzione anche a questi aspetti, soprattutto per clienti che provengono da marchi premium. Niente da dire invece sulla compostezza di comportamento e per il comfort, sia per la silenziosità sia per le sospensioni le cui molle ad aria possono variare la loro altezza per ben 83 mm.

La Zeekr 001 è dunque un’automobile interessante per la sua solidità progettuale, ma in Italia dovremo aspettare almeno due anni per poterla acquistare. Il marchio cinese infatti inizierà la commercializzazione in Olanda e Svezia e poi, gradualmente, ha in programma di arrivare in tutti i paesi europei mettendo in fondo alla lista quelli che manifestano meno entusiasmo per l’elettrico come appunto Spagna e Italia. Per ora, i prezzi vanno da 59.490 a 67.490 euro e la vettura si compra online o presso alcuni flagship store che si troveranno nelle capitali e nelle città principali. Ottime anche le coperture di garanzia: 8 anni sulla batteria e 5 anni o 100.000 km sull’intero veicolo con la possibilità di estenderla a 10 anni/200.000 km.