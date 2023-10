Accordo tra LoJack e High Mobility per aumentare il livello di protezione dal furto delle auto connesse in tutta Europa

Migliorare il livello di protezione dal furto e la sicurezza dei veicoli connessi in tutta Europa. Con questo obiettivo nasce la partnership, annunciata oggi, tra LoJack (azienda di intelligenza connessa che aiuta le imprese e le persone a tracciare, monitorare e recuperare veicoli e asset vitali) e High Mobility (un importante fornitore di tecnologia per auto connesse).

L’innovativa piattaforma dati per auto connesse di High Mobility sarà integrata con la tecnologia di tracciamento dei veicoli rubati di LoJack, consentendo ai proprietari di veicoli e ai gestori di flotte di accedere facilmente ai dati e alla localizzazione dei veicoli in tempo reale. I dati telematici a bordo del veicolo saranno ora a disposizione di LoJack con la maggior parte dei marchi dei produttori di auto. I veicoli prodotti a partire dal 2015 potranno essere collegati e quest'anno verranno annunciati ulteriori marchi e modelli.

In caso di furto, i dati forniti da High Mobility renderanno possibile localizzare la posizione esatta anche dei veicoli non dotati della tecnologia LoJack. La localizzazione tramite segnale GSM si aggiunge alla soluzione tradizionale di radiofrequenza di LoJack, in grado di tracciare veicoli nelle situazioni più complesse, anche grazie al team sicurezza impegnato nella ricerca nell'area. Questa partnership è destinata ad aumentare il numero di recuperi di veicoli rubati in tutti i mercati, poiché le due tecnologie potenzieranno le possibilità di recuperare i veicoli.

"Questa collaborazione apre la strada allo sviluppo di nuove forme di mobilità più sicure e connesse", ha dichiarato Massimo Braga, VP/General Manager di LoJack Italia. "Le forze di High Mobility e LoJack convergono in un'unica interfaccia completa e facile da usare, dedicata al canale BtoB sia per i veicoli protetti da LoJack, che per quelli non protetti, migliorando la loro sicurezza in caso di furto e supportando le attività che potrebbero sorgere nella gestione della flotte".

Grazie alla loro presenza globale combinata e alle reti consolidate, LoJack e High Mobility saranno ben posizionate per offrire le loro soluzioni ai clienti dei mercati europei. La partnership mira a utilizzare la tecnologia dei veicoli connessi per prevenire il furto e successivamente espandersi ad altri mercati.

"Siamo entusiasti di collaborare con LoJack e fornire loro accesso a preziosi dati in tempo reale all'interno del veicolo provenienti dai principali marchi automobilistici. Questa integrazione supporterà LoJack nel migliorare i propri servizi e offrire un'esperienza ancora più fluida. Questa partnership rappresenta il futuro della tecnologia automobilistica, nella quale i dati all'interno del veicolo apriranno nuove possibilità in termini di sicurezza, protezione e comfort. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo chiave in questo sviluppo." - Risto Vahtra, CEO di High Mobility.