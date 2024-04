Aci e Guardia Costiera insieme per promuovere la sicurezza in mare e sulle strade

Il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e l’Automobile Club d’Italia nei prossimi tre anni collaboreranno per la promozione di iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza in mare e della sicurezza stradale. Lo prevede un accordo sottoscritto oggi presso la sede del Comando generale dal comandante generale, ammiraglio Nicola Carlone e dal presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani. Le due amministrazioni si sono impegnate a definire le linee di collaborazione che vedono al centro un impegno comune per valorizzare nella collettività i temi della sicurezza, declinati in due realtà, il mare e la strada, spesso vicine e assimilabili.

Alla sottoscrizione dell’ accordo seguiranno sinergie operative che porteranno alla pianificazione di momenti di incontro sul territorio attraverso stage, workshop, congressi, conferenze, seminari, per promuovere una sempre maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza. L’ammiraglio Carlone ha sottolineato come la sicurezza rappresenti una priorità per le Capitanerie di porto - Guardia Costiera, «dedite da sempre a garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione», e come « la continua attività di divulgazione di comportamenti responsabili possa essere considerato un vero e proprio investimento per la prevenzione degli incidenti in mare». «Su strada come in mare - ha dichiarato da parte sua Sticchi Damiani - la mobilità deve essere sempre responsabile e sostenibile. Questo è il principio cardine dell’ accordo sottoscritto oggi. Continuiamo a mettere a disposizione del Paese il nostro know-how formativo per la sicurezza, sfruttando appieno anche le strutture dell’ Aci sul territorio».