Controlli strade italiane pericolose, in 2 mesi 4mila infrazioni. Iniziativa dell’Ania e dell’Arma Carabinieri

Quasi 20mila controlli e oltre 4mila infrazioni al Codice della strada accertate: tra le violazioni più diffuse, il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta (185 sanzioni), la velocità del veicolo non adeguata (77 contravvenzioni) e la guida sotto l’influenza dell’alcool. È la sintesi dei risultati dell’ottava edizione di “Adotta una strada”, iniziativa realizzata in collaborazione tra Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri, che da luglio fino alla fine dell’estate ha coinvolto cinque tra le strade più pericolose d’Italia: la Padana Superiore, la via Aurelia, l’Adriatica (il solo tratto pugliese), la Romea e la Carlo Felice. I controlli eseguiti dai carabinieri hanno riguardato quasi 2.000 chilometri di strade, toccando 9 regioni italiane e sono stati intensificati soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne durante l’esodo estivo, periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.

In occasione dei servizi svolti lungo le arterie interessate, i Carabinieri hanno distribuito agli automobilisti etilometri monouso forniti dalla Fondazione ANIA e i nuovi «quaderni della sicurezza stradale» che riportano indicazioni e consigli sulle corrette tecniche di guida di automobile, bicicletta, monopattino e scooter, nonché un test a risposta multipla per verificare l’effettivo grado di conoscenza delle norme. Al termine degli oltre due mesi di attività i carabinieri hanno controllato complessivamente 19.899 veicoli, identificato 28.483 persone ed accertato 4.266 infrazioni al Codice della strada a seguito delle quali hanno comminato multe. I Reparti dell’Arma, in particolare, hanno controllato, mediante l’uso degli etilometri in dotazione, lo stato psico-fisico di 3.283 conducenti, riscontrando in 224 casi un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Sono state complessivamente ritirate 243 patenti e 90 carte di circolazione, sottoposti a sequestro 127 veicoli, nonché denunciate 162 persone.