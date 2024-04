​Euro Ncap: 5 stelle per Toyota CHR e Nio EL6. La CR-V le ottiene con il pacchetto opzionale Honda Sensing 360

In base ai dati forniti dall'ACI, negli ultimi crash-test Euro Ncap sono state messe alla prova un'elettrica e due ibride con risultati decisamente positivi. Nello specifico, la NIO EL6 ha maturato le agognate 5 stelle sfruttando anche le potenzialità offerte dalla frenata d'emergenza automatica che mette a frutto il lavoro di una telecamera, un radar e un lidar per rilevare le persone circondano il veicolo ed evitare o ridurre gli incidenti. Lo stesso punteggio è stato ottenuto dalla nuova Toyota CHR; anche in questo caso il sistema di frenata autonoma d'emergenza si è comportato bene, ed ha avuto il massimo dei voti in quasi tutti i test. Un contributo alla valutazione della vettura giapponese è arrivato anche dal sistema di monitoraggio del conducente (di serie), che si basa sugli input dello sterzo e sulla posizione della corsia per rilevare gli indicatori di guida sonnolenta. Notizie positive anche in casa Honda, con la CR-V 2.0 Hybrid che ha raggiunto una valutazione di 4 stelle con l'equipaggiamento di base, ed è arrivata ad avere le 5 stelle con il pacchetto opzionale Honda Sensing 360 che include radar angolari per migliorare le prestazioni del sistema avanzato di assistenza alla guida.

“Non sorprende che queste tre vetture abbiano raggiunto il massimo punteggio, anche se con il pacchetto di sicurezza opzionale, nel caso della CR-V- ha affermato Michiel van Ratingen, Segretario generale Euro NCAP. È gratificante vedere soluzioni di rilevamento avanzate, come il lidar, implementate per fornire una migliore prevenzione degli incidenti. La nostra ispezione post-incidente, che è stata una parte essenziale della valutazione della protezione in caso di incidente dal 1997, ha scoperto i punti deboli in tutti e tre i veicoli, tra i quali la scarsa attivazione degli airbag e l’effetto “submarine” degli occupanti, quando, cioè, in caso di urto si tende a scivolare al di sotto della cintura di sicurezza. I produttori dovrebbero prestare maggiore attenzione a non trascurare gli aspetti fondamentali nella loro ricerca di soluzioni sofisticate”.