Tesla richiama 2 mln veicoli per difetti del pilota automatico. Lo ha chiesto in Usa l'ente per la sicurezza stradale

Tesla ha richiamato oltre 2 milioni di veicoli dopo che il principale ente statunitense di regolamentazione della sicurezza automobilistica ha stabilito che il suo sistema di assistenza alla guida, il sistema Autopilot, non fa abbastanza per prevenire usi impropri. Lo scrive bloomberg. La decisione è frutto di un’indagine sui difetti durata anni da parte della National Highway Traffic Safety Administration che rimarra aperta mentre l’agenzia monitora l’efficacia delle soluzioni di Tesla.

Un portavoce della NHTSA ha affermato che l’indagine ha rilevato che i mezzi di Tesla per mantenere impegnati i conducenti erano inadeguati e potrebbero portare a un prevedibile uso improprio. «La tecnologia automatizzata rappresenta una grande promessa per migliorare la sicurezza, ma solo quando viene utilizzata in modo responsabile», ha affermato mercoledi NHTSA. «L’azione di oggi e un esempio di miglioramento dei sistemi automatizzati dando priorita alla sicurezza».