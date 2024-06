Corvette, la regina è molto in ombra in Francia il riscatto. La due posti ha un curriculum da favola, soprattutto sul circuito di La Sarthe

La storia si può cambiare, anche rivoluzionare, ma resta storia. E Corvette ne ha scritte di pagine indimenticabili nel motorsport. Così, anche se questo presumibilmente non sarà l’anno dei trionfi in giro per il mondo - compresa la 24 Ore di Le Mans pronta a scattare - Corvette rappresenta sempre un punto di riferimento per tutti nel mondo delle corse. Dopo 25 anni di gare come factory e team ufficiale, Corvette infatti sta correndo nel campionato IMSA americano e nel mondiale WEC insieme al team clienti degli inglesi di TF Sport.

Una rivoluzione, appunto, dopo il canto del cigno dello scorso anno quando Corvette trionfò nel Mondiale della categoria GTE-Am con la C8.R - il nono titolo di classe della storia... - con tre vittorie compresa la 24 Ore di Le Mans. Un anno dopo categoria e vettura si ritrovano in pensione seguendo un inevitabile destino parallelo. La GTE-Am sostituita dalla FIA con la GT3 e la vettura fresca campione in carica, dalla Z06 GT3.R. Di fatto, un riadattamento, più che una vettura concepita come GT3, il che giustifica l’andamento non esaltante della stagione, al netto di un tamponamento non proprio regolare che ha negato alla Corvette un podio alla 6 Ore di Sebring.

La GT3.R eredita dalla Z06 e dalla C8.R GTE il motore LT6, propulsore V8 aspirato da 5.5 litri ad albero piatto, quello cioè che nella versione di serie commerciale viene universalmente riconosciuto come l’otto cilindri aspirato più potente al mondo. Tutto realizzato tra il GM Performance Build Center a Bowling Green, Kentucky (70% delle componenti), compreso lo chassis in alluminio e il GM Propulsion Performance e Racing Center a Pontiac, in Michigan (i motori).

A trasformarla in una vettura da corsa è infine il Pratt Miller Motorsport a New Hudson, sempre in Michigan, che lavora da sempre per Corvette Racing. Due le Corvette in gara alla Le Mans 2024: la n. 81 con alla guida l’irlandese Eastwood che a Le Mans vinse nel 2020 a bordo dell’Aston Martin, Andrade e van Rompuy e la n.82 guidata da Juncadella, Baud e Koizumi. Piloti che occupano rispettivamente la 14ª e la 16ª posizione nella classifica del Mondiale WEC categoria LMGT3 con appena 7 e 6 punti all’attivo, che come Team si trasformano in un 13° e in un 15° posto. Poca cosa, oggettivamente per la storia Corvette.