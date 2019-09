500X, Fiat allarga la famiglia: dopo Urban e Cross ecco la Sport: stile più aggressivo e 1.3 turbo da 150 cv

COVERCIANO - Fiat e Federcalcio sono nate entrambe a Torino, hanno all’incirca la stessa età (120 anni) e da quattro lustri sono più vicine che mai (dal 2000 Fiat è sponsor della FIGC e delle nazionali azzurre maschile, femminile, Under 21 e giovanili). Ma forse mai come in questa stagione la partnership si dimostra così solida e ricca di valori da condividere: lo spirito di squadra, l’ansia di successo, la capacità di “mettersi in gioco” ricercando il giusto equilibrio tra il lavoro più duro, serio e impegnativo e la leggerezza necessaria per soddisfare se stessi e il pubblico.

E’ in questa ottica che lo storico marchio del gruppo FCA ha deciso di presentare la nuova 500X Sport a Coverciano, vera e propria casa della Nazionale italiana, dove si sono ritrovati con Luca Napolitano (numero 1 di Fiat per l’area EMEA, Europa, Africa, Medio Oriente), il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, i CT delle nazionali Under 21 e femminile, Paolo Nicolato e Milena Bertolini, due campioni di ieri e di oggi come Antonio Cabrini e Federico Chiesa, mentre Roberto Mancini ha fatto pervenire un video messaggio che una volta di più ha messo in luce la volontà di portare avanti un progetto comune, mirato al successo.

Al di là della retorica che accompagna ogni attività sportiva e qualsiasi lancio commerciale, l’arrivo della nuova Fiat 500X Sport segna comunque un oggettivo passo avanti nella crescita di un modello divenuto popolarissimo sin dalla nascita, nel 2014, quando il celebre spot con il record di visualizzazioni la fece conoscere a tutti come “la 500 col Viagra”. Un’operazione pubblicitaria ben riuscita, e tuttavia sorretta da una solida base tecnica e industriale: la 500X è infatti la versione Fiat della Jeep Renegade, con cui condivide pianale e buona parte della meccanica e delle motorizzazioni, nonché lo stabilimento produttivo di Melfi, “dove la 500X – è stato detto - si allena per giocare in tutto il mondo”.

Finora il crossover compatto della Fiat ha avuto due anime: Urban e Cross; dal 2014 occupa un posto di riguardo nella Top 10 europea ed è la più venduta del segmento in Italia, oltre ad aver segnato la più alta crescita al di fuori dei confini nazionali (+12%). Partendo da queste solide basi, oggi viene proposta anche nella versione Sport, per recitare un ruolo importante in un segmento che in Europa vale 500.000 unità/anno. Per centrare l’obiettivo non si è puntato sull’esasperazione delle potenze e delle prestazioni (“non volevamo un’auto racing, per quello c’è l’Abarth”, è stato spiegato) ma sull’adeguamento di tre valori fondamentali: motore, handling e stile.

Sotto al cofano della nuova 500X c’è dunque il 4 cilindri turbo 1.3 della famiglia FireFly con potenza di 150 cv/270 Nm (abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico DCT doppia frizione a 6 marce): una potenza più che sufficiente per assicurare prestazioni interessanti, senza per questo incidere troppo su consumi ed emissioni. La velocità massima dichiarata, con il turbo 1.3 da 150 cv, è di 200 km/h, con accelerazione 0-100 km/h in 9,1 secondi; il consumo medio è di 16,4 km/litro, con emissioni di 140 g/km di CO2. Ciò detto sono disponibili anche un propulsore a benzina meno prestazionale, il FireFly Turbo 1.0 da 120 cv, con cambio manuale a 6 marce, e due turbodiesel Multijet: 1.3 da 95 cv abbinato al cambio manuale a 5 marce, e 1.6 da 120 cv con cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione (a richiesta con comandi al volante).

Quanto all’handling, è stato svolto un lavoro di rivisitazione dell’assetto e delle sospensioni per assicurare maggiore precisione di guida e una dinamica di marcia diversa da quella di un pacioso crossover. L’auto, dunque, è ora più vicina al suolo (l’assetto è stato ribassato di 13 mm), le molle sono state ritarate per renderle un po’ più rigide, e sono stati adottati nuovi cerchi in lega da 18 pollici (da 19 a richiesta), con nuovi pneumatici a profilo ribassato. Il risultato – secondo calcoli dei tecnici Fiat – è che rispetto alla 500X “normale”, “la Sport guadagna una riduzione del sottosterzo del 26% e del 17% del sovrasterzo, migliorando dell’8% la capacità di accelerazione laterale in condizione limite”.

Non siamo in grado di confermare scientificamente i valori forniti dalla Casa, tuttavia un breve test di guida nei dintorni di Coverciano ci ha confermato che la nuova Sport è una 500X diversa dalle altre, effettivamente più stimolante da guidare, con un motore brillante e reattivo (abbiamo guidato il modello con 150 cv), uno sterzo diretto, un handling e una precisione di guida sconosciuti alle più paciose versioni finora prodotte.

La 500X si segnala ovviamente anche sul piano estetico, con interventi stilistici mirati e l’aggiunta del logo Sport. In particolare l’auto si distingue per alcuni dettagli in grigio titanio quali le maniglie, gli inserti sul paraurti anteriore di disegno specifico, la modanatura frontale, le calotte degli specchi retrovisori. La maggiore aggressività degli esterni è data dai numerosi elementi sportivi quali le minigonne laterali e gli archi sui passaruota in tinta carrozzeria; il paraurti posteriore in stile diffusore; il doppio scarico cromato e i gruppi ottici Full LED che assicurano una luce più potente rispetto agli alogeni (+160%) e un consumo energetico ridotto. Non mancano i fendinebbia. Quanto alla gamma colori, viene introdotto un nuovo rosso, ma sono disponibili anche il nero, il bianco, il grigio e il blu (abbinabili al tetto nero).

La stessa impronta sportiva si ritrova all’interno, dove spiccano l’abbondanza di alcantara (optional), il nuovo volante sportivo tagliato in basso, la specifica grafica TFT del quadro strumenti con elementi rossi; il pomello del cambio in alluminio; la plancia in grigio titanio e finiture in rosso. I sedili sono in tessuto nero, ma a richiesta sono disponibili con rivestimento in pelle nera con finiture in grigio titanio. Tra gli optional anche la pedaliera sportiva in alluminio.

Non mancano climatizzatore, cruise control, sensori di parcheggio e alcuni supporti hi-tech come il mantenimento automatico della corsia, l’avvisatore dei limiti di velocità da rispettare, il Traffic sign recognition. Di serie anche il sistema Uconnect 7'' con navigatore satellitare e la predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto.

Il prezzo della nuova 500X Sport cresce di circa 4.000 euro (optional a parte) rispetto alle versioni finora commercializzate. Ma in casa Fiat tengono a rammentare che con la proposta “Zero+Zero” di FCA Bank è possibile entrare in possesso della nuova vettura impegnandosi a versare una rata da 189 euro al mese con zero anticipo e zero interessi e la possibilità, per chi lo volesse, di attivare una durata di 72 mesi. Le vendite avranno inizio subito, con tre weekend porte aperte, nelle giornate del 14-15, 21-22 e 28-29 settembre.

Quanto al resto della gamma Fiat, il responsabile dell’area EMEA, Luca Napolitano, ha confermato che “il 2020 sarà un anno molto intenso ed elettrizzante per Fiat”. Chiaro riferimento all’arrivo della 500 elettrica, ma non solo. “Abbiamo in serbo due sorprese per i prossimi mesi” ha detto ancora Napolitano, ricordando anche che “a ottobre verranno celebrati degnamente i 70 anni del marchio Abarth”.