6C Villa d'Este e GT Junior: Stelvio omaggia due icone Alfa Romeo. Per il Suv del Biscione il top dell'eleganza sportiva

CERNOBBIO - Debutto scenografico, a Cernobbio sul lago di Como, per due nuove serie limitate dello Stelvio Alfa Romeo: sono le versioni 6C Villa d'Este e GT Junior. Un omaggio – come evoca il nome – a due icone della storia del Biscione. La prima riconduce alla 6C 2500 SS Coupé che nell’edizione 1949 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este vinse il Gran Premio Referendum attribuito dal pubblico ed ereditò così anche il nome della manifestazione. Fu una delle ultime Alfa Romeo con telaio portante separato dalla carrozzeria, prodotta in soli 36 esemplari tutti diversi.

Stelvio GT Junior è invece un omaggio alla GT 1300 degli anni 60 prodotta in quasi 100.000 unità. Derivata dalla Giulia Sprint GT, con carrozzeria Bertone e motore da 89 CV, la GT 1300 Junior si affermò come simbolo sportivo del boom economico.

In chiave moderna lo Stelvio (sui mercati esteri anche la Giulia) ripropone oggi quegli storici valori di stile e di tecnologia. La serie Villa d'Este, disponibile in Italia in soli 85 esemplari a 73.100 euro, ha una livrea heritage Rosso Etna tristrato, che varia tonalità in base alla luce. Il motore è il collaudato 4 cilindri in alluminio 2.2 turbodiesel da 210 CV con albero di trasmissione in carbonio, abbinato al cambio automatico a 8 marce (con paddle al volante) e alla trazione integrale Q4. Stelvio 6C Villa d’Este propone cornici cromate dei finestrini e cerchi di lega da 21”. All’interno loghi specifici ricamati sui sedili elettrici rivestiti in pelle, sui poggiatesta e sulla plancia. La vettura ha sistemi Adas di secondo livello, retrocamera posteriore con griglie dinamiche, sensori anteriori e posteriori, wireless charger e portellone automatico.

La seconda novità, lo Stelvio GT Junior che costa 72.750 euro, è basata sull’allestimento Veloce ma con lo stesso turbodiesel 2.2 da 210 CV. Richiama con evidenza la storia (che ha visto sovente l'Alfa osare sui colori vistosi) la carrozzeria Ocra Lipari. Anche in questa serie speciali troviamo interni griffati e sulla plancia spiccano un elegante ricamo e la silhouette della GT 1300 Junior degli anni 60. Tra le raffinatezze, cristalli posteriori oscurati, pack noise reduction, calotte specchio dark miron e fendinebbia a Led.