Alpine A110 Enstone Edition: ispirata alla F1. Tanto carbonio come quello presente sulle monoposto

C'è un filo conduttore che lega l'Alpine A110 al mondo delle competizioni, anche a quelle di Formula 1, come ha evidenziato la serie speciale Enstone Edition, costruita in 300 esemplari, che richiama lo stabilimento di Enstone nel quale vengono realizzati tutti gli elementi delle monoposto del brand che competono nella massima formula. Questa A110 esclusiva, corredata da un certificato di autenticità proveniente dallo stabilimento in questione, con tanto di firma del team BWT Alpine F1, infatti, sfoggia il carbonio delle vetture Alpine destinate alla F1 nel suo abitacolo. In particolare, la microfibra nera con cuciture grigie comprende componenti in carbonio provenienti dalle stesse officine dedite alla realizzazione delle monoposto Alpine.

Inoltre, all'interno della sportiva transalpina spiccano componenti in carbonio realizzati mediante stampi ed autoclavi dello stabilimento di Enstone: nello specifico, la visiera con il logo Alpine, e la consolle centrale con tanto di firma BWT Alpine F1 Team. Il tutto è impreziosito dai sedili avvolgenti Sabelt Racing con ricamo Enstone Edition e dalla targhetta identificativa numerata da 1 a 300. Esteticamente, invece, l'A110 S Enstone Edition presenta un'esclusiva livrea opaca bicolore realizzata mediante due tonalità di grigio: il GrigioTuono, nella sfumatura più scura, e l'Argento Mercurio in quella più chiara. Nell'insieme spicca l'inedito tetto nero opaco con tanto di Union Jack in nero lucido e opaco tono su tono, disponibile di serie nel Regno Unito e come opzione in Francia e negli altri Paesi. Completano il quadro i cerchi GT Race da 18 pollici neri opachi corredati da pinze Brembo Silver.