Aston Martin, la nuova Vantage è un missile: 665 cv e 800 Nm di coppia. Celebra i 74 anni di storia del brand al suono del V8

Per rappresentare la quintessenza dell’auto sportiva secondo Aston Martin, arriva la nuova Vantage. Pensata per essere la più veloce Vantage di sempre, la nuova arrivata entra in scena come vera celebrazione dei 74 anni di storia del marchio, tra il massimo delle prestazioni e tanta sicurezza. Il design è stato rivisitato e la ricetta della sportività ha una ricetta semplice quanto intramontabile, ovvero motore anteriore e trazione posteriore, candidandosi a proseguire una storia che risale al 1950, quando il nome Vantage fu usato per la prima volta per indicare un pacchetto di motori potenziati per la DB2 da corsa. La prima volta che la dicitura Vantage è stata utilizzata come denominazione di un modello è stato nel 1964, quando una versione Vantage ad alte prestazioni della DB5 è diventata la nuova ammiraglia della gamma. Un modello Vantage a sé stante è stato introdotto all’inizio degli anni Settanta e da allora il nome ha avuto un ruolo sempre più importante nella gamma di modelli Aston Martin. «Mentre entriamo in un periodo di cambiamenti cruciali nel mondo delle auto ad alte prestazioni - ha detto Amedeo Felisa, amministratore delegato di Aston Martin - è essenziale rimanere fedeli alle qualità su cui è stato costruito un marchio leggendario.

Ogni auto che porta il nome Vantage deve essere all’altezza, ed è per questo che l’ultimo modello si impegna ad offrire prestazioni elevate nella loro forma più pura ed esplicita» Alimentata da un motore 4.0 Twin-Turbo V8 rielaborato e costruito a mano, la nuova Vantage è la più veloce nella storia del marchio. Con picchi di 665 CV e una coppia di 800 Nm, fa anche il più grande balzo in avanti in termini di potenza e coppia rispetto al modello precedente, con aumenti di 155 CV e 115 Nm che equivalgono a guadagni del 30% e del 15% rispettivamente. Abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti, il motore può spingere la vettura sportiva a due posti a una velocità massima di 202 miglia orarie e portarla da ferma a 60 miglia orarie in soli 3,4 secondi. L’accelerazione in partenza da fermo è stata perfezionata con l’introduzione del nuovo sistema Launch Control. Costruita sulla base della struttura in lega di alluminio di ultima generazione di Aston Martin, la Vantage presenta una struttura della carrozzeria migliorata per offrire una dinamica più precisa e coinvolgente grazie a componenti aggiuntivi di irrigidimento del sottoscocca per una maggiore rigidità torsionale complessiva.

La carrozzeria più larga di 30 mm, con un assetto più muscoloso, è accentuata da un frontale completamente ridisegnato con un’apertura della griglia venata riconfigurata più grande del 38%, che offre un aumento del 29% del flusso d’aria di massa per un maggiore raffreddamento. La nuova Vantage vede il ritorno dell’iconico side strake Aston Martin, che ora costituisce il punto focale delle prese d’aria riviste su ciascuna fiancata. La nuova generazione di Vantage ha anche un nuovo abitacolo, rivestito con i materiali più pregiati e dotato di tecnologia connessa all’avanguardia e di un sistema audio surround sviluppato dal partner audio Bowers & Wilkins. Le prime consegne sono previste per il secondo trimestre di quest’anno.