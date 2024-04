Audi A3, arriva la Allstreet. In occasione del rinnovo del modello debutta l'originale variante crossover

La A3, media della casa degli anelli, si rinnova per il 2024 con un aggiornamento lieve di design, interno ed esterno, oltre che con il debutto della nuova versione rialzata allstreet. Proprio quest’ultima è stata protagonista dell’evento “L’ovunque è qui” organizzato da Audi al Teatro Alcione di Milano in occasione del suo lancio italiano. La allstreet va a completare una gamma già molto ricca ed eredita le stesse soluzioni tecniche delle “sorelle” Sportback e Sedan, a partire dai motori: il 2.0 a gasolio da 150 Cv della 35 Tdi e il 1.5 mild hybrid a benzina con la stessa potenza della 35 Tfsi. Tutte le nuove versioni della A3 sono già ordinabili e saranno nei concessionari a partire dal mese di maggio. Esteticamente la nuova A3 non differisce in maniera radicale dalla precedente versione: la mascherina anteriore è ora priva di cornice e il paraurti guadagna due ampie prese d’aria per accentuare il look sportivo. La vera novità è il debutto della versione allstreet, rialzata da terra di tre centimetri e con una posizione di guida più alta che la rende un vero e proprio crossover urbano. Le protezioni esterne su minigonne e paraurti la avvicinano al mondo dei Suv Q, mentre i cerchi partono da una dimensione minima di 17” anziché 16” come sulle Sportback e Sedan.



La nuova Audi A3 aggiornata guadagna appena 9 mm in lunghezza rispetto alla precedente, con i suoi 4.352 mm, rimane invariata in larghezza ed è più bassa di 9 mm con 1.441. Infine, il passo di 2.635 mm è superiore di 5 mm. Sostanzialmente uguale dal lato delle dimensioni anche la Sedan, mentre come detto la allstreet differisce esclusivamente per l’altezza superiore di 30 mm a beneficio della posizione di guida. Il bagagliaio di Sportback e allstreet si attesta su 380 litri, che possono diventare 1.200 ribaltando il divano posteriore.

Minimi anche gli aggiornamenti all’ambiente interno della A3, dove le uniche novità sono la forma della zona del tunnel centrale dove si trova il selettore del cambio, derivata dalla Q4 e-tron, e le bocchette dell’aria ridisegnate. Resta la cura negli assemblaggi e nella scelta dei materiali: il volante in pelle è di serie, così come la possibilità di personalizzare l’illuminazione interna della vettura con 30 diverse opzioni. Restano sulla plancia molti tasti fisici disposti “a pianoforte” su due livelli per controllare climatizzazione, retrocamere e modalità di guida. Il cruscotto digitale ha una dimensione di 12,3” ed è personalizzabile nella grafica, mentre lo schermo da 10,1” dell’infotainment è integrato con radio Dab, navigatore e compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay.



Al momento dell’apertura degli ordini sono due le motorizzazioni offerte per tutte e tre le versioni della A3: benzina mild hybrid e diesel. Il primo motore è un 1.5 quattro cilindri turbo da 150 Cv e 250 Nm di coppia, abbinato a un sistema ibrido a 48 V, che consente consumi di 5,2-5,9 l /100 km sulla Sportback e 5,4-5,8 l/100 km sulla allstreet. Ben noto e collaudato è invece il 2.0 turbodiesel da 150 Cv della 35 Tdi, che eroga 360 Nm di coppia e consente percorrenze di 4,8-5,4 l/100 km sulla Sportback e 5,0-5,4 l/100 km sulla allstreet. Il cambio per tutte le versioni è l’automatico S Tronic a sette rapporti. Con la presentazione italiana della A3 allstreet sono stati aperti anche gli ordini per tutte e tre le versioni della vettura: i prezzi partono da 37.000 euro per la Sportback a benzina e 38.300 euro per la diesel; la Sedan parte da 38.300 euro a benzina e 39.600 euro a gasolio; la allstreet, infine, parte da 39.500 euro per la mild hybrid e 40.800 euro per la 35 Tdi.



Durante la serata di presentazione, il direttore marketing di Audi Italia Massimo Faraò ha fatto gli onori di casa, anticipando i piani futuri del marchio dei Quattro Anelli. «Investiremo 41 miliardi di euro entro il 2028, di cui due terzi in funzione dell’elettrificazione e della guida autonoma e un terzo per i motori ibridi e termici», ha dichiarato. L’evento di presentazione è stato anche l’occasione per celebrare il filo conduttore tra la A3 allstreet e la città di Milano, con le infinite possibilità che offre. A condurre la serata è stato l’attore Francesco Mandelli, che ha condiviso la sua personale storia di successo ottenuto grazie alle opportunità del capoluogo lombardo e ha accompagnato i racconti degli altri ospiti: lo chef Matteo Pancetti, fondatore del ristorante Yapa nel cui progetto ha infuso le conoscenze acquisite nei suoi viaggi per il mondo, e la cantante Clara, vincitrice di Sanremo Giovani e protagonista del Festival di Sanremo, che ha chiuso la serata cantando alcuni brani tratti dal suo album “Primo”.