Audi cambia marcia. Lanciata la Q6 e-tron, primo veicolo che nasce su piattaforma nativa elettrica realizzata con Porsche

L’Audi presenterà almeno 20 novità da qui alla fine del 2025 e un’elettrica per tutti i segmenti fondamentali entro il 2027. E il primo modello ad inaugurare questa nuova offensiva è l’inedita Q6 e-tron che porta al debutto per il marchio la Premium Platform Electric (PPE) sviluppata insieme a Porsche e che entro l’anno farà da base anche alla A6 di nuova generazione. Il 2024 vedrà anche il debutto delle nuove A5 e Q5 che saranno basate sulla nuova piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) e saranno seguite da altri modelli noti, aggiornati o rinnovati, e magari qualche sigla inedita. E a proposito di sigle, finalmente scompaiono le incomprensibili denominazioni numeriche che avevano accompagnato le Audi di questi anni. Si torna all’antico e, nel caso specifico, il nuovo Suv elettrico di casa si chiama Q6 e-tron che debutta anche nella più potente versione SQ6.



La nuova nata è lunga 4,77 metri, larga 1,94 e alta 1,65 con un passo di 2,9 metri e il suo stile ha proporzioni che, vista la lunghezza del cofano, non sono proprie da elettrica nativa, ma vanta una buona efficienza (cx di 0,28) ed elementi tipici di Audi. Tra questi, i tagli sui parafanghi che citano la mitica Quattro degli anni ’80 e la calandra single frame che si allarga fino a sollevare e assottigliare i fari. Quest’ultimi, insieme al faro unico posteriore, sono veri capolavori di illuminotecnica. Le luci anteriori sono infatti composte da 61 segmenti di LED, mentre il gruppo in coda è composto da 360 OLED suddivisi in 6 pannelli con la possibilità di impostare 8 diverse firme luminose accompagnate da altrettante animazioni, più tutte le funzioni di illuminazione che migliorano visibilità e sicurezza. L’abitacolo offre uno spazio adeguato, ma non eccezionale, il bagagliaio posteriore è da 526 litri e quello anteriore da 64 litri, idoneo per alloggiare i cavi anche se i bocchettoni di ricarica si trovano dietro. La Q6 e-tron può montare 10 tipi di cerchi da 18” fino a 21” e non c’è traccia di cromature, ma solo finiture in alluminio o in nero opaco, inoltre sono disponibili tre tipi di sedili, 15 pacchetti di allestimento e rivestimenti in stoffa, pelle artificiale, naturale con trattamento ecocompatibile e microfibra ricavata da PET riciclato. Tutta digitale la plancia con strumentazione OLED da 11,9 pollici, schermo centrale da 14,5” e, per la prima volta su un’Audi, uno da 10,9” dedicato solo al passeggero. Inoltre c’è un head-up display con un’ampiezza virtuale di 88” a realtà aumentata dinamica in alta definizione. Il tutto è governato dal software Android Automotive che gira su una delle cinque unità di calcolo previste dalla PPE e che formano l’architettura elettronica denominata E3-1.2, interconnessa attraverso rete Ethernet Gigabit e aggiornabile over-the-air.



Le altre quattro provvedono a coordinamento degli oltre 30 dispositivi di assistenza alla guida, comfort, dinamica della vettura, connettività. L’architettura elettrica è invece a 800 Volt con una batteria raffreddata a liquido e composta da 180 celle prismatiche NMC 811 fornite da CATL o SDI e suddivise in 12 moduli da 15 l’uno per un peso di 570 kg e una densità d’energia migliorata del 15%. La capacità è di 100 kWh (94,9 netti) e il caricatore è da 11 kW (22 kW in arrivo) in corrente alternata e da 270 kW in continua, con una curva che permette di avere una potenza di ricarica ancora di 100 kW all’80% impiegando 21 minuti per arrivare a questa soglia dal 10%. Molto interessante è la possibilità di sfruttare al massimo le colonnine a 400 Volt gestendo la batteria come se ne fossero due in parallelo ricaricandole a 135 kW. La Q6 e-tron monta una nuova famiglia modulare di motori elettrici con raffreddamento e lubrificazione a carter secco integrati e statore da 210 mm di diametro che promettono più densità di potenza (+62%) e coppia (+66%) con un’efficienza migliorata del 33% e costi inferiori del 15%. Le prestazioni.

La Q6 e-tron Quattro ha 285 kW e 590 Nm di coppia per uno 0-100 km/h in 5,9 s, 210 km/h autolimitati e un’autonomia di 625 km; la SQ6 ha invece 360 kW (380 kW con l’overboost) e ben 795 Nm con uno 0-100 km/h in 4,3 s, velocità massima di 230 km/h e 598 km di autonomia. Il Suv tedesco può montare anche le 4 ruote sterzanti e le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico che esaltano caratteristiche stradali in linea con gli standard Audi, come abbiamo potuto verificare nel corso di un breve assaggio. La nuova Audi Q6 e-tron sarà su strada alla fine della primavera con un listino che parte da circa 80mila euro, ma arriveranno una versione monomotore da 660 km e una con batteria da 83 kW, meno costose, e una RS Q6 che le batterà tutte per potenza e prestazioni.