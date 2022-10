Audi, edizione limitata per 10 anni di RS Q3. Ancora più sportive le RS Q3 e RS Q3 Sportback “edition 10 years”

MILANO - Sono passati dieci anni dall’introduzione in gamma della prima generazione di Audi RS Q3 e la casa dei Quattro Anelli celebra l’anniversario con una versione a tiratura limitata in 555 esemplari e denominata edition 10 years. Presentata nel 2013, la prima serie del SUV compatto high performance Audi è stata seguita nel 2019 dalla seconda generazione, forte di una potenza massima di 400 CV. Le nuove Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback edition 10 years sono dotate del propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI abbinato alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale permanente quattro. Sotto il profilo estetico, spiccano invece la tinta metallizzata grigio Chronos, i cerchi in lega specifici da 21 pollici, i sedili a guscio RS, oltre agli inserti in versione total black sparsi in varie parti della vettura, dagli inserti dei proiettori a LED, dei gruppi ottici posteriori a LED e delle minigonne, le calotte dei retrovisori laterali e le cornici delle superfici vetrate.

Il nero lucido domina anche lo spoiler anteriore e l’estrattore. Il look muscolare delle vetture è poi sottolineato dalla finitura total black del logo dei quattro anelli. A renderne indiscutibile il carattere sportivo, Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback edition 10 years adottano i nuovi sedili a guscio RS. Agli schienali in carbonio opaco, una prima assoluta per i SUV sportivi Audi, si accompagnano gli emblemi RS e i rivestimenti in microfibra Dinamica e pelle. La microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, è al 45% realizzata mediante poliestere riciclato e viene estesa anche alla palpebra del quadro strumenti. Sul versante delle prestazioni, Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback scattano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e la velocità massima è autolimitata a 250 km/h, oppure, a richiesta, a 280 km/h.