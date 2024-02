Audi, evoluzione digitale per la Q2. Infotainment aggiornato e virtual cockpit per tutte le versioni

L’Audi Q2 si evolve attraverso l’aggiornamento del sistema d’infotainment, che guadagna un display touchscreen da 8,8 pollici e la strumentazione digitale da 12,3 pollici già dalla versione d’accesso. Inoltre, l’assistenza alla guida viene migliorata con l’adozione della funzione di riconoscimento della segnaletica stradale. Si tratta di cambiamenti che non andranno ad influire sul prezzo dell’ auto, che arriverà in Italia nel corso del secondo trimestre 2024. Nello specifico, la strumentazione digitale può contare su di un display Full HD con risoluzione di 1.920 x 720 pixel che, oltre alle indicazioni classiche come velocità e regime motore, consente di visualizzare anche le informazioni relative ai titoli dei brani musicali, i servizi Audi connect e la mappa di navigazione 3D. Le tre schermate, tra cui ne annoveriamo anche una «dinamica», possono essere gestite dal conducente attraverso i tasti sul volante.

Il nuovo display MMI touch, con diagonale da 8,8 pollici e risoluzione di 1.270 x 720 pixel, sostituisce totalmente il precedente il comando presente sul tunnel centrale, liberando uno spazio per un vano portaoggetti. L’infotainment prevede i servizi Audi connect navigation & infotainment, con tanto di informazioni e ricerca dei punti d’interesse online, gratuiti per tre anni dall’acquisto della vettura. Il sistema multimediale, inoltre, offre altre funzioni, tra cui la possibilità di immettere le destinazioni di navigazione mediante l’app myAudi; di visualizzare le informazioni meteo; e di consultare i notiziari online. Con l’evoluzione dell’infotainment arrivano anche due porte USB-C e, dal secondo livello di allestimento, il pacchetto connectivity, che include l’Audi smartphone interface compatibile con Apple Car Play o Android Auto per effettuare il mirroring con lo smartphone.