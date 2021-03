Audi Q4 E-Tron, il nuovo Suv elettrico offrirà tanto spazio e la realtà aumentata

L’Audi Q4 E-tron inizia a scoprire le carte in attesa del suo debutto atteso nel corso dell’anno mostrando l’abitacolo e alcune delle tecnologie che saranno presenti sul suv che costituirà il modello di accesso ad emissioni zero all’interno della gamma di Ingolstadt.

La Q4 E-tron sarà la prima Audi basata sul pianale MEB del gruppo Volkswagen, la stessa delle ID.3 ed ID.4 e della Skoda Enyaq. È lunga 4,59 metri e ha un passo di 2,76 metri, con un’abitabilità di un’auto di segmento superiore e un bagagliaio che va da a 520 litri (capacità identica a quella della Q5) a 1.490 litri. Il divano posteriore, abbattibile 40/20/40, è posizionato 7 cm più in alto dei sedili anteriori così da avere una migliore visibilità. Lo stile è ancora leggermente camuffato e appare largamente ispirato al concept omonimo presentato per la prima volta al Salone di Ginevra del 2019.

Molto moderna l’interfaccia uomo-macchina che, a fianco della scontata strumentazione digitale multifunzione, vede il volante di nuovo design dotato di comandi a feedback aptico e del tipo “swipe”, lo schermo da 10,1 o 11,6 pollici del sistema infotelematico e l’innovativo head-up display a realtà aumentata. Il sistema, dotato di un generatore AR a 60 frame al secondo, proietta le immagini sul parabrezza per una diagonale di ben 70 pollici: una statica si trova virtualmente 3 metri di fronte al guidatore, l’altra dinamica a 10 metri. Il sistema integra la visione reale ed è dotato di un sistema di bilanciamento che compensa i movimenti del corpo vettura.

Il sistema proietta informazioni che riguardano la navigazione e i sistemi di assistenza alla guida indicando attraverso un drone virtuale le intersezioni, le svolte e i punti critici. Inoltre evidenzia il mezzo che precede con linee colorate e integra il sistema di abbandono della carreggiata marcando in rosso le linee di demarcazione nel caso non siano stati azionati gli indicatori di direzione. Il tutto è gestito da un software molto sofisticato che contiene oltre 600.000 stringhe di programmazione, il 50% in più rispetto al sistema di controllo del primo Space Shuttle della NASA.

Ovviamente, sarà possibile personalizzare l’abitacolo della Q4 E-tron con due tipologie di sedili (normale o sportiva con poggiatesta integrato), quattro combinazioni cromatiche e rivestimenti realizzati con materiali amici dell’ambiente come pelli sintetiche e la microfibra scamosciata Dinamica realizzata per il 45% da bottiglie in PET riciclate: per ogni sedile, ne servono 26 da 1,5 litri. Con il rivestimento Puls si arriva al 50% di materiale riciclato. La nuova Audi Q4 E-tron sarà presentata in forma definitiva i prossimi mesi con un caratteristiche e listino che saranno svelati nelle prossime settimane, ma è già prenotabile online.