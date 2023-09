Audi RS e-tron GT Ice Race Edition, solo 99 esemplari per la versione speciale dedicata alla kermesse motoristica austriaca

L’ Audi RS e- tron GT ice race edition, che richiama le linee della showcar Audi RS e- tron GT ice race concept, è disponibile in una serie limitata di 99 esemplari per il mercato europeo. Nello specifico, si ispira alla kermesse motoristica GP Ice Race, che si disputa in Austria su neve e ghiaccio. A livello estetico, ed anche all’interno, richiama i colori della stagione invernale; infatti, la livrea argento Floret metallizzato ed il tetto in carbonio sono arricchiti da decal dal forte impatto visivo, mentre gli accenti viola evocano gli occhiali da sci che scintillano al sole.

L’abitacolo presenta i poggiatesta, i fianchetti e la fascia centrale dei sedili rivestiti in pelle argento diamante con elementi a contrasto in nero e cuciture viola, mentre il volante, rivestito in pelle ed Alcantara, sfoggia una tacca d’ispirazione racing color argento diamante nel punto zero. Sotto pelle ritroviamo la tecnologia dell’ Audi RS e- tron GT, una vettura in grado di erogare 646 CV e 830 Nm di coppia che, forte di un’architettura ad 800 Volt, vanta un pacco batteria capace di accettare fino a 270 kW di potenza nella ricarica a corrente continua per rigenerare 100 chilometri d’autonomia in 5 minuti.