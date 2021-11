Aygo X, Toyota "raddoppia" con la citycar rialzata in versione Suv. Look dinamico e agilità sorprendente

BRUXELLES – La Aygo come la Yaris. Toyota amplia l'offerta in chiave Suv di uno stesso modello e trasferisce sull'auto più compatta della gamma l'opzione “cross” già presentata sul rinnovato “piccolo genio”. Il lettering, in realtà, è differente perché a listino ci sarà la declinazione Aygo X, anche se la pronuncia potrebbe diventare la stessa, Cross come la Yarus. Per il prezzo ci sarà da pazientare ancora diversi mesi perché la macchina debutterà entro l'estate, anche in base alla disponibilità di semiconduttori.

La Toyota Aygo X è lunga 3,7 metri, ma ha un passo di 243 centimetri, ossia 90 millimetri in più del modello dal quale deriva. Omologata per quattro passeggeri, la nuova variante della citycar giapponese sviluppata sulla piattaforma modificata impiegata anche per la Yaris e prodotta interamente in Europa, è accessibile attraverso 4 portiere. Le due posteriori non sono proprio comodissime, ma d'altro canto le misure sono quelle ed è già quasi un miracolo lo spazio che gli ingegneri sono riusciti a ricavare nell'abitacolo e nel vano bagagli (da 231, 60 in più, e 829 litri). La vettura è anche più larga di 12,5 centimetri e più alta di 5.

«Il segmento A è molto importante per noi – spiega Andrea Carlucci, l'ex numero italiano promosso a vice presidente con delega al prodotto e al marketing di Toyota Motor Europe - Non solo ha portato molti nuovi clienti in Toyota. Ci aiuta anche nella nostra missione di fornire a tutti la giusta soluzione di mobilità». Una soluzione che include un raggio di sterzata di 4,7 metri e una sola motorizzazione, peraltro esclusivamente termica, il tre cilindri da 1.0 litri da 72 cavalli e 93 Nm di coppia accreditato di consumi tra i 4,7 e i 4,9 l/100 km a seconda del tipo di trasmissione.

Una scelta in controtendenza rispetto alla strategia elettrificata di Toyota, che ha voluto puntare sull'accessibilità economica. Le emissioni di 107 g/km di Co2 consentono anche alla filiale europea di rientrare nei limiti complessivi imposti a livello comunitario. La personalità più spiccata della Aygo X riguarda anche il tetto a pagoda che favorisce l'aerodinamica (è disponibile anche quello apribile in tela) e le tinte, ispirate alle spezie: peperoncino, ginepro, cardamomo e zenzero.

L'utilitaria dal peso piuma (940 chilogrammi a secco) monta cerchi da 17'' di serie e da 18 a richiesta. Dispone di uno schermo tattile base ad alta definizione da 7'', che possono diventare 9 se si mette mano al portafoglio. I possibili equipaggiamenti includono ricarica wireless, Toyota Smart Connect, app per smartphone MyT e Safety Sense con fotocamera monoculare e radar a onde millimetriche.