Byd Tang, il Suv elettrico cinese a 7 posti con 400 km di autonomia che ha aspirazioni premium

L'AIA – La Tang passerà alla storia come la prima auto Byd commercializzata in Europa. Il Suv elettrico a 7 posti ha debuttato un anno fa in Norvegia, paese particolarmente sensibile alla ecomobilità tanto da essere il mercato con la più alta penetrazione di veicoli a zero emissioni. Il costruttore cinese, che da sei mesi ha cessato la produzione di macchine alimentate esclusivamente da motori convenzionali, ha scelto la nazione scandinava come “mercato pilota” in vista dall'offensiva nel resto del Vecchio Continente.

Adesso i tempi sono maturi e, assieme alle altre elettriche Han e Atto 3, la Tang verrà commercializzata in nuovi paesi dell'Europa settentrionale: la Svezia, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Belgio, oltre ad Israele. Il prezzo norvegese può essere preso come riferimento: circa 60-65.000 euro, tasse escluse. Il Suv è diventato il modello a 7 posti più venduto nel paese, dove è stata apprezzata anche la trazione integrale.

Il veicolo della Byd, che ha lanciato la prima auto nel 2005 e nel primo semestre di quest'anno è risultato il costruttore di veicoli a nuova energia a batteria con i volumi più elevati (638.000 unità vendute), è alimentato da 2 motori, uno per asse, per un totale di 517 cavalli di potenza. Dispone di un Launch Control con il quale si raggiungono i 100 orari in 4,6 secondi (nella prova addirittura 4,4). La velocità di punta è di 180 km/h. L'insonorizzazione e gli equipaggiamenti trasmettono sensazioni premium. I manager della filiale europea spiegano che il prezzo non sarà la leva determinante: non lo è stato in Norvegia e non dovrebbe esserlo nemmeno nel resto del Continente, anche se i mercati più importanti come Germania e Regno Unito, Francia e Italia verranno aperti solo in un secondo e in un terzo tempo.

La Byd vuole promettere solo ciò che è in grado di mantenere, anche se ha l'ambizione di andare oltre gli obiettivi sul clima di Parigi di limitare a 2 gradi l'aumento della temperatura, ossia ridurla di uno. Azzerare le emissioni su strada non basta, anche se la Blade Battery sviluppata e prodotta internamente è più efficiente e più sicura, tanto da non esplodere né prendere fuoco nel durissimo "test del chiodo". L'autonomia dichiarata per il Suv da 4,87 metri di lunghezza è di 400 chilometri con l'accumulatore da 86,4 kWh che si ricarica in mezz'ora dal 30 all'80%. In Norvegia, fra gli oltre 30 veicoli elettrici esaminati, la Tang è risultata l'auto con lo scostamento minore fra il dato omologato e quello reale: appena l'11%. La Byd va presa sul serio.