Cupra Formentor, con il TDI si completa la gamma motori. Propulsore da 150 cv anche con cambio DSG e trazione integrale

BARCELLONA - Con l'arrivo della motorizzazione TDI, la gamma Cupra Formentor si completa. Con l'ingresso a listino del motore 2.0 TDI 150CV, offerto anche con il cambio DSG abbinato alla trazione integrale 4Drive, la gamma motori del Suv coupé, che già prevede le versioni TSI ed e-HYBRID (ibride plug in), è infatti ora al completo. La nuova variante Diesel del Suv coupé è stata pensata per risponde alle richieste di una parte della clientela del segmento A Suv che cerca un'alimentazione in grado di combinare l'efficienza di gestione a fronte di un chilometraggio importante percorso annualmente.

Formentor 2.0 TDI 150 cv, disponibile nella versione con cambio manuale e con cambio automatico DSG abbinato alla trazione integrale 4Drive, è un prodotto al vertice della categoria sia per quanto riguarda le prestazioni (grazie a una coppia massima di 340 Nm), sia in termini dotazioni di serie. Formentor 2.0 TDI 150CV e CUPRA Formentor 2.0 TDI 150CV DSG 4Drive offrono una dotazione di serie ricca, con equipaggiamenti come Media system con display touch capacitivo da 10", Cupra Virtual Cockpit da 10,25", CupraConnect (con funzionalità Safety & Service e Accesso da remoto), Full Link, Connectivity Box (sistema di ricarica wireless per smartphone con funzione di amplificazione del segnale), cerchi in lega da 18", fari Full LED con illuminazione coast-to-coast, welcome ceremony, funzione coming & leaving home e indicatori di direzione posteriori dinamici.

Inoltre, sempre di serie, offre spoiler posteriore e paraurti sportivi, illuminazione interna a LED smart wraparound, sedili sportivi Cupra, volante sportivo multifunzione in pelle con leve del cambio integrate, sistema per l'accesso e l'avviamento senza chiave Kessy entry & go, Climatronic 3 zone e molto altro.