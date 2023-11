Cupra Formentor VZ5 Bat sarà prodotta in 500 esemplari. Si caratterizza per il look nero di esterni ed interni

La Cupra Formentor VZ5 diventa più esclusiva con l’arrivo dell’edizione limitata VZ5 BAT, che sarà prodotta in soli 500 esemplari. Questa si pone come la variante di vertice della gamma ed ha un prezzo di listino di 78.000 euro chiavi in mano. Rispetto alla Formentor VZ5 si distingue per i dettagli esterni ed interni. Si tratta di particolari che rendono questo Suv coupé ancora più audace. Infatti, la livrea metallizzata Nero Midnight è in armonia con i cerchi in lega neri da 20 pollici, e con i mancorrenti sul tetto e la calandra caratterizzati entrambi da una finitura nera lucida. Inoltre, i gusci retrovisorii sono realizzati in fibra di carbonio di colore nero, così come le finiture dell’estrattore posteriore e dei 4 terminali di scarico. La vettura sfoggia anche fari Matrix LED con il logo Cupra sulla parte anteriore e posteriore di colore nero ed il lettering Cupra cromato in scuro nella vista posteriore.

L’abitacolo della VZ5 BAT Limited Edition si caratterizza per i sedili avvolgenti e sportivi in pelle nera, per il volante racing con il logo Cupra di colore nero, e per le cornici cromate nere delle bocchette dell’areazione, della console centrale e del display touch da 12 pollici del sistema multimediale. «Cupra Formentor VZ5 BAT è un’ auto straordinaria dalle prestazioni eccezionali - afferma Sven Schuwirth, ceo di Cupra - il suo design espressivo e provocatorio rappresenta un’ulteriore evoluzione per i veicoli a combustione del brand. I nuovi elementi esterni di design nero su nero ne esaltano la sportività, mentre gli interni, più scuri, rendono l’esperienza di guida ancora più emozionante».