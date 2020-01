Cupra Leon Competición, via alle prenotazioni del “missile” da TCR

BARCELLONA – Nell'anno del suo secondo record storico consecutivo di vendite (il risultato dell'intero 2018 è stato migliorato già a fine novembre), Seat diventa anche il primo costruttore a lanciare una campagna di pre-ordini per la Cupra Leon Competición. I primi esemplari del modello da corsa verranno consegnati a cominciare dal prossimo aprile. Il luogo del ritiro sarà il nuovo quartier generale del marchio ad alte prestazioni, in Catalogna.

La Cupra Leon Competición verrà presentata all'inizio del 2020 con la sua carrozzeria dedicata, con la sua migliore distribuzione del peso ed una maggiore efficienza aerodinamica. «Cupra ha sempre avuto un ruolo pionieristico nel mondo del motorsport – ha spiegato Jaime Puig, direttore di Cupra Racing - Abbiamo sviluppato la prima piattaforma Tcr e l'anno scorso abbiamo presentato la prima auto turismo da gara completamente elettrica, la e-Racer».

La macchina da corsa è basata sulla prossima generazione della Cupra Leon, la “Golf” spagnola, sempre realizzata sulla piattaforma Mqb del gruppo Volkswagen, il cui debutto è previsto per fine gennaio. L'auto Tcr «beneficia di una configurazione geometrica cinematica completa su entrambi gli assi che utilizzano componenti leggeri per migliorare la distribuzione del peso, mentre l'unità di cambio è stata migliorata ed è ora più robusta, rispondendo a una necessità dei giorni di gara», anticipa il marchio ad alte prestazioni di Seat voluto dal Ceo Luca de Meo, che Renault vorrebbe ingaggiare per sostituire il defenestrato Thierry Bollorè.

Sotto il cofano la Cupra Leon Competición monta il 2.0 litri turbo benzina annunciato «ancora più competitivo», contribuendo a rendere la vettura «pronta per affrontare qualsiasi pista». I test sono stati condotti non solo in Spagna, ma anche in Portogallo ed in Italia. Nel 2019, Cupra è stato il marchio più vincente nei vari campionati turismo: 70 successi in 160 gare disputate. Nel Belpaese si è aggiudicato il titolo costruttori nel Tcr conquistando anche primo e secondo posto individuali con Salvatore Tavano e Matteo Greco.