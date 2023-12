Cupra, prestazioni super e amore per lo sport. Emozioni forti al volante della Formentor VZ5 Bat

MILANO - Se si eccettuano i marchi cinesi che si stanno moltiplicando come funghi, Cupra non è solo il brand più giovane presente sul mercato europeo, ma anche quello che, sull’onda delle oltre 485.000 unità consegnate a partire dall’ottobre 2020, cresce di più a livello continentale, e pure in Italia – lo sottolinea Pierantonio Vianello, responsabile del brand per il nostro mercato – viaggia a ritmi sostenuti, come dimostra la crescita del 48% totalizzata nei primi 11 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022, con 15.566 immatricolazioni che collocano il nostro Paese nelle prime posizioni della classifica delle vendite di marca, alle spalle di Germania, Regno Unito e della natia Spagna.



Il fatto di rappresentare la “costola” sportiva della Seat ha suggerito di legare il brand al mondo delle discipline agonistiche, ricorrendo a due sponsorizzazioni di particolare significato: a livello globale, sponsorizzando la prossima edizione dell’America’s Cup di vela in programma a ottobre nelle acque di Barcellona, che di Cupra è la città natale, mentre per quanto riguarda l’Italia la scelta è invece caduta sul padel, particolarmente amato dai giovani. È stata infatti rinnovata la sponsorizzazione del Premier Padel P1, uno dei tornei più prestigiosi che per una settimana, nella prima metà di dicembre, ha fatto di Milano la capitale mondiale di questa disciplina sportiva, la sede della tappa conclusiva del Cupra Padel Tour 2023 che ha attraversato l’Italia toccando gli 88 centri sportivi sostenuti da Cupra e coinvolgendo, con iniziative dedicate ai clienti effettivi e potenziali, tutti i 53 Cupra Garage operativi nel Paese.

In particolare a Milano i giornalisti specializzati hanno potuto non solo avvicinare uno sport poco familiare ai più, ma anche mettersi la volante di una vettura che ha fatto la sua prima apparizione sulle nostre strade: la Formentor VZ5 Bat, una serie speciale che alla guida ha regalato emozioni forti, ma sempre accompagnate dalla confortante sensazione di sicurezza frutto di un assetto eccellente e di un equilibrio impeccabile che facilitano il compito di tenere sotto controllo i 390 cv e i 480 Nm di coppia massima messi a disposizione dal 5 cilindri 2.5 Tsi, un turbo a iniezione diretta di benzina di ultima generazione. È quasi un peccato che un’auto come questa sia destinata a essere prodotta solo in 500 esemplari complessivi, tra cui quelli di lancio praticamente già tutti “sold out”. Se qualcuno provasse un pizzico di delusione, potrebbe consolarsi con il listino: 78.000 euro.