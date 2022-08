Dallara Stradale, debutto a Imola con tributo a Zanardi. Sarà all’Historic Minardi Day con kit pista che celebrerà “The Pass”

IMOLA - La Dallara Stradale di Andrea Levy, la prima a essere stata consegnata al mondo, ha scelto l’occasione dell’Historic Minardi Day per scendere in pista con un nuovo assetto da anteprima mondiale. L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 agosto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, la Dallara Stradale della 777 Collection sarà infatti la prima Stradale a montare il kit pista aero EXPerience creato direttamente da Dallara. L’ auto, dotata del kit che comprende louvers anteriori e ala posteriore biplano, è in grado di sviluppare un carico aerodinamico ben superiore al peso della vettura, migliorando efficienza, balance e performarce.

L’Historic Minardi Day sarà anche l’occasione per mostrare la nuova livrea della Dallara Stradale 777, un omaggio all’epico soprasso compiuto da Alex Zanardi su Bryan Herta a Laguna Seca l’8 settembre 1996 durante una gara del campionato mondiale Indy, con il quale il pilota bolognese conquistò l’America. Una manovra considerata fino a quel momento impossibile all’ultimo giro, nella doppia curva denominata Cavatappi e che viene ricordata con il nome ‘The Pass’. La manovra a anche consegnato alla storia i colori della Reynolds, vincitrice di quella gara leggendaria. La Dallara Stradale di Andrea Levy ricorderà The Pass a ogni giro e a ogni curva grazie al codice QR sulla livrea che rimanderà direttamente a un video originale del sorpasso di Laguna Seca. La livrea Tributo Zanardi è stata realizzata da Wrap.it, specializzata nel wrapping nautico, automotive e di interior ed exterior design.