Ford Bronco Sport, versione “ridotta” arriva fino a 245 cv e 372 Nm. Produzione al via in Messico

DETROIT - La produzione della Ford Bronco Sport è iniziata in Messico. Pochi giorni dopo il lancio del configuratore online dedicato al fuoristrada, l'impianto Ford di Hermosillo ha iniziato ufficialmente la produzione. Come il fratello più grande Bronco, anche Bronco Sport ha tutti gli ingredienti giusti per essere un successo tra gli acquirenti di Suv. Due sono le opzioni di motorizzazione e se alla base della gamma c'è un tre cilindri Ecoboost da 1,5 litri che produce 181 cv e 257 Nm di coppia, i modelli di punta Badlands e First Edition sono dotati di un quattro cilindri Ecoboost da 2,0 litri che eroga 245 cv e 372 Nm di coppia.

Entrambi i motori sono accoppiati ad un cambio automatico a otto marce di serie. Come il Bronco full-size, anche lo Sport è stato pensato per essere in grado di affrontare ogni tipo di terreno accidentato. Sul fronte meccanico, Bronco Sport include sospensioni trail-ready e un sistema di gestione del terreno con fino a sette modalità GOAT (Goes Over Any Terrain) che includono Normal, Eco, Sport, Slippery e Sand. Il Bronco Sport è dotato anche di un sistema di Trail Control che è essenzialmente un cruise control per fuoristrada.