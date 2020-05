Ford Puma ST, in arrivo la versione sportiva del piccolo crossover di successo

DETROIT - La Ford Puma avrà presto la sua versione ST che la casa dell’Ovale Blu ha svelato attraverso un filmato diffuso attraverso Tweeter e YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=0FfD8cFJ80I). Dunque anche il piccolo crossover che sta avendo un grande successo avrà la sua variante sportiva che onora sia il suo nome sia le sue caratteristiche di guida.

Come infatti è noto, la Ford Puma, prima di essere quello che è, tra il 1997 e il 2002 fu un piccolo coupé. Allora andavano di moda ed erano il sogno di molti giovani perché avevano lo stile giusto, erano divertenti da guidare senza consumare troppo e soprattutto erano accessibili poiché derivavano dalle berline omologhe. Nel caso della Puma la radice era la Fiesta. E così è anche oggi con la nuova Puma e anche per la versione ST che, con ogni probabilità, avrà nel cofano la stessa meccanica della sorella.

A farlo capire è il sound che si sente nel video diffuso da Ford e che svela alcune delle fattezze della nuova creatura di Ford Performance, un nome che racchiude tutto l’universo sportivo e ad elevate prestazioni di Ford, dalla GT in giù. Parliamo uno dei 3 cilindri più raffinati: è un 1.5 dotato di distribuzione a cinghia in bagno d’olio con doppio variatore di fase, di alimentazione doppia iniezione (diretta e indiretta) e della disattivazione di un cilindro a basso carico, possibilità che fu il primo 3 cilindri al mondo ad adottare.

Questo 1.5 è capace di erogare 200 cv e ha una coppia di 270 Nm che può raggiungere 290 Nm per brevi periodi grazie all’overboost. Un ulteriore sviluppo potrebbe essere rappresentato dall’applicazione del sistema mild-hybrid a 48 Volt della quale la Puma già gode sul 3 cilindri mille da 125 cv o 155 cv. Questa semplice forma di elettrificazione permetterebbe di avere maggiore spunto in basso e recuperare l’energia in rilascio così da avere una migliore risposta all’acceleratore, ma con consumi ed emissioni ridotti.

La ST godrà ovviamente di freni più potenti e di una diversa messa a punto per sterzo e sospensioni. Il video mostra la Puma con grandi cerchi il cui design, insieme ai paraurti e alla griglia a trama esagonale, saranno gli elementi esterni distintivi. Il video mostra anche sedili Recaro, volante diverso e il battitacco Ford Performance, dunque si ritroverebbero tutte le aggiunte che si possono trovare anche sulla Fiesta ST che monta un cambio a 6 rapporti e può avere sia il launch control sia il differenziale autobloccante meccanico.

C’è da augurarsi che la Puma ST assuma tutte queste caratteristiche che contribuiscono a fare della Fiesta ST tra le migliori piccole sportive della sua classe esaltando le doti stradali che rappresentano una delle chiavi del successo della Puma, insieme al suo stile e alla sua compattezza. Per il lancio non ci sono date precise, ma è il filmato stesso alla fine a dire che non bisognerà strappare l’ultimo foglio del calendario per vedere finalmente la Ford Puma ST alla luce del sole.