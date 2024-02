Gravity e Air Sapphire, le nuove Lucid per offensiva europea. Inedito Suv 7 posti a fianco dell’incredibile berlina da 1251 cv

GINEVRA - Caratterizzate da tempi di ricarica davvero brevi (fino a 400 chilometri in 16 minuti) e da un’ autonomia che può arrivare fino a 840 km, le auto elettriche premium del costruttore californiano Lucid sono pronte a sostenere una ulteriore espansione in Europa a fianco dei quattro mercati - Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Norvegia - dove è già presente. Va inquadrata in questa strategia la presenza di Lucid al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, dove sono state esposte tre novità che rafforzeranno la gamma 100% elettrica per l’Europa.

Sotto i riflettori del Palexpò il suv sette posti Gravity, la nuova variante a trazione posteriore della Air Pure (modello d’ingresso venduto a 85mila euro in Germania) e l’incredibile Air Sapphire da 1.251 Cv e 330 km/h di velocità massima. Gravity, che entrerà in produzione a fine 2024, è - secondo Lucid - il suv elettrico di lusso di domani.

Basato su una nuovissima piattaforma con doppio motore, Gravity offre spazio sufficiente per 7 adulti, bagagli compresi, con l’ulteriore plus di un abitacolo davvero lussuoso e confortevole. All’interno in cui spicca uno schermo mobile da 34 pollici con display 6K. Grazie ad una potenza superiore agli 800 Cv, Gravity accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi ed ha un’autonomia Wltp di oltre 700 km. Lucid Air Pure Rwd è invece il modello campione in termini di efficienza.

Lo fa con un consumo energetico di soli 13,0 kWh/100 km secondo Wltp. Con una potenza massima di 442 Cv, può scattare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e ha un’autonomia fino a 747 km. Infine il ‘mostrò Air Sapphire (250mila euro in Germania) che unisce la tecnologia all’avanguardia con la qualità della vita a bordo tipica delle Lucid. Grazie a tre motori Air Sapphire per totali 1.251 Cv Air Sapphire porta le prestazioni elettriche al massimo livello con tempo sullo 0-100 di circa 2 secondi e una velocità massima di 330 km/h.

Caratteristiche specifiche di questa hyper-berlina da 700 km di autonomia Wltp (che viene offerto anche nel caratteristico colore opaco Stealth) sono il sistema di guida con quattro modalità di guida, i freni carbo-ceramici, uno speciale pacchetto aerodinamico e le sospensioni che prevedono anche una regolazione per la pista.