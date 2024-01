HiPhi A, dalla Cina la hypercar elettrica da 1.305 CV

A volte la realtà supera l’immaginazione. È il caso della HiPhi A, una vettura che sembra sia uscita direttamente da un videogioco: una shooting brake che sotto la sua carrozzeria cela una vera e propria hypercar in grado di sprigionare ben 1.305 CV. Nata dall’azienda cinese Human Horizons, la Casa automobilistica HiPhi ha l’obiettivo di realizzare vetture di segmento premium, come si è già potuto appurare ammirando i primi tre modelli prodotti X, Z e Y. Ora con la A si è deciso di andare oltre puntando anche alle prestazioni.

Basata sulla HiPhi Z, la A ne è la sua declinazione sportiva che, grazie alle sue caratteristiche tecniche, si piazza esattamente nel segmento della Porsche Taycan Cross Turismo e della Tesla Model S Plaid. Ma a rendere fuori dagli schemi questa vettura è senz’altro il suo design estremo. Non passa di certo inosservata la HiPhi A che, da qualsiasi lato la si osservi, presenta uno stile squadrato e futuristico. Il frontale, con le sue forme taglienti, vede il muscoloso paraurti fondersi con il cofano dotato di una doppia feritoia.

La vista laterale presenta una linea di cintura decisamente alta a tutto vantaggio dei passaruota, allargati per ospitare i generosi pneumatici, e delle particolari minigonne. Anche il posteriore con il suo doppio e voluminoso alettone, oltre al grande diffusore, donano carattere alla vettura. L’abbondante uso di carbonio e di elementi stampati in 3D oltre a ridurre il peso complessivo rendono la HiPhi A aggressiva e pronta ad aggredire l’asfalto.

Scenografica l’apertura delle portiere a libro, di cui quelle posteriori controvento, che consentono l’accesso a quattro persone. Per quanto sia minimalista, l’abitacolo presenta una chiara impostazione sportiva a partire dal volante con la corona leggermente appiattita inferiormente. Gli specchietti retrovisori sono sostituiti da due display, mentre il grande touch screen centrale permette di gestire tutte le informazioni principali della vettura oltre al sistema multimediale.

Il powertrain è stato sviluppato dalla Wesail New Energy Automotive, azienda che realizza anche la supercar Apollo. Tale sistema dotato di tre motori elettrici, uno sull’asse anteriore e due sul posteriore, permette di erogare complessivamente 1.350 CV. Dotati di rotori in fibra di carbonio e un raffreddamento ad olio, tali motori sono in grado di toccare i 22.000 giri al minuto e di erogare la potenza massima per oltre 30 minuti. Con tale dotazione la vettura è in grado di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, oltre a raggiungere una velocità massima di circa 300 km/h.

Dotata di trazione integrale, la HiPhi A vanta ruote posteriori sterzanti e ammortizzatori a smorzamento variabile. L’ottimale distribuzione dei pesi, 50 all’anteriore e 50 al retrotreno, e l’uso del torque-vectoring consentono un incremento di prestazioni pari al 15% in curva e del 10% in frenata rispetto al modello Z. Completano il pacchetto i cerchi in alluminio, per contenere il peso, e un’impianto frenante dotato di dischi carboceramici.

Disponendo di un’architettura a 800 Volt, anche i tempi di ricarica sono ridotti. Tuttavia non sono stati resi noti ulteriori dettagli in merito alla capacità della batteria e alla relativa autonomia. Presentata in occasione del Guangzhou Auto Show in Cina, la HiPhi A sarà commercializzata nel 2025. Ancora sconosciuto il listino prezzi ma, così come per gli altri modelli del brand venduti in Europa, è lecito aspettarsi un prezzo base superiore ai 100.000 Euro.