Hispano Suiza, si chiamerà Sagrera l’evoluzione di Carmen. Nel 2024 la terza hypercar dell'azienda di Barcellona

Nel 2024, l’anno del 120mo anniversario dalla fondazione, la celebre Casa spagnola Hispano Suiza (rinata nel 2019 su iniziativa del Gruppo Peralada e di Miguel Suqué Mateu, pronipote del fondatore) presenterà Carmen Sagrera il terzo modello della sua gamma di Hypercar elettriche da 1.114 Cv oggi composto da Carmen e da Carmen Boulogne. L’annuncio arriva dalla stessa Hispano Suiza che ha sottolineato per voce del ceo Sergio Martínez Campos che questo modello «è il risultato della costante evoluzione di Carmen e Carmen Boulogne. Inoltre, pone le basi della linea di design che il marchio seguirà nei prossimi anni». «Non posso ancora rivelare molti dettagli - ha detto Martínez Campos - ma confermo che vogliamo continuare a soddisfare i desideri dei nostri clienti, che ci hanno chiesto qualcosa di simile, e di continuare ad essere unici».

Carmen Sagrera, ribadisce l’azienda di Barcelona, è stata creata «per mantenere viva la leggenda, elevando le prestazioni, la sportività e la passione per il lusso a un nuovo livello». Di questa nuova e costosa hypercar (il listino delle Carmen parte da 1,5 milioni di euro) non si conoscono ancora i dettagli e nemmeno il look che dovrebbe rappresentare una evoluzione - anche in chiave di efficienza - di quello personalissimo delle due Carmen in produzione. Il nome Sagrera, specifica l’azienda, si riferisce alle radici della Hispano Suiza il cui secondo stabilimento (quello del 1911) si trova sulla ruta Ribas situata appunto nel quartiere La Sagrera, a Barcellona. Fu il primo grande stabilimento dell’azienda e coincise con un aumento della produzione. Occupava 1.800 persone su una superficie di 50.000 metri quadrati e subì due ampliamenti per soddisfare le esigenze del mercato.