Jogger Hybrid 140, l’elettrificazione arriva su Dacia. Preordini a partire da gennaio 2023

Si apriranno a gennaio 2023 gli ordini della prima Dacia a propulsione ibrida. Ad inaugurare il nuovo corso, che si affiancherà a quello consolidato sul mercato delle altre motorizzazioni della casa, sarà il modello Jogger Hybrid 140, il cui arrivo nelle concessionarie è previsto a partire da marzo 2023. La scelta per il nuovo propulsore ibrido è caduta sulla familiare fino a sette posti lanciata da Dacia meno di un anno fa e che ha già fatto registrare 83.000 ordini e più di 51.000 immatricolazioni nel mondo. Ora la motorizzazione Hybrid 140 sarà dotata di trasmissione automatica con innesto a denti senza frizione e arriverà presto su Jogger, pronta a puntare su nuovi clienti. Le competenze sul quale sarà costruito il nuovo ibrido, che sarà prodotto in Romania nello stabilimento di Mioveni, sono quelle del Gruppo Renault. Proposta a partire da 25.200 euro, per la versione Expression 7 posti, Jogger sarà anche la familiare ibrida (a 5 o 7 posti) più accessibile del mercato.

Per il lancio, il Grigio Scisto si aggiungerà alle sei tinte già disponibili sulle altre versioni di Jogger, mentre la nuova versione ibrida riprenderà tutte le caratteristiche di Jogger senza nessuna riduzione del volume di carico e nessun impatto sull’abitabilità, anche grazie al fatto che Jogger è stato pensato, fin dall’inizio, per ospitare la batteria di trazione tipica della motorizzazione ibrida. La batteria è installata a livello di sottoscocca al posto della ruota di scorta, proprio come il serbatoio Gpl della motorizzazione Eco-G 100. Jogger Hybrid 140 è dotato di trasmissione automatica con modalità B (Brake), che consente di incrementare la frenata rigenerativa e potenziare il freno motore. Questa modalità offre più recupero energetico e più comfort di guida nelle aree urbane. Il conducente può così ridurre al minimo il ricorso al pedale del freno. Specifico, il computer di bordo, con display da 7” che permette di visualizzare diverse sezioni di scelta in linea con le preferenze del guidatore, oltre alle informazioni essenziali, come il livello di ricarica della batteria di trazione, l’autonomia disponibile, il flusso di energia e altro ancora.

«Meno di un anno dopo il lancio di Jogger - ha commentato Lionel Jaillet, direttore performance prodotto di Dacia - abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti proponendo la motorizzazione Hybrid 140 su questo modello. Un motore ibrido senza frizione per un avviamento al 100% elettrico e per consumi ridotti di carburante. Jogger Hybrid 140, che rappresenta perfettamente il posizionamento di Dacia, è la familiare ibrida più accessibile del mercato, sempre dotata di un’abitabilità generosa e di equipaggiamenti essenziali. Con l’arrivo di questa motorizzazione, Dacia porta per la prima volta la tecnologia ibrida nella sua gamma».